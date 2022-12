Vodafone, lascia il ceo Nick Read. Interim a Margherita Della Valle

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cambio della guardia al vertice del gruppo delle tlc Vodafone. Lascerà a fine dicembre il ceo Nick Read, annuncia il gruppo, e al suo posto è stata nominata ad interim Margherita Della Valle. Nick Read, alla guioda di Vodafone dal 2018, resterà a disposizione del Cda fino a fine marzo 2023, con la scadenza dell'anno fiscale. Margherita Della Valle, la manager italiana proveniente dalla Bocconi, dal canto suo, continuerà a ricoprire il ruolo di cfo che detiene dal 2018 e assumerà ad interim la carica di interim ceo, in attesa della nomina del nuovo ceo

Per Nick Read arriva così la fine della sua avventura alla guida di Vodafone Group, diventata più difficile da quando il fondo attivista Cevian mesi fa ha iniziato a mettere in discussione l’andamento della società indiocando la necessità di razionalizzare attività e portafoglio partecipazioni. Le dimissioni di Read arrivano ora a poche settimane dalla presentazione del profit warning di metà novembre in cui il management ha ridotto del 4% il target di free cash flow sull'anno corrente (da 5.3 miliardi di euro a 5,1 miliardi), come spiega Intermon te «a fronte dell'aumento dei costi legati all'elettricità e al peggioramento della performance in alcuni mercati chiave come Germania, Italia e Spagna».

Va detto che le pressioni da parte dei fondi attivisti hanno portato il Gruppo ad adottare un approccio più pragmatico come dimostra la cessione di Vodafone Ungheria. In discussione anche l’operazione su Vantage Tower, con l’accordo per vendere fino al 50% della sua società delle torri a un consorzio che comprende le società di private equity KKR e Global Infrastructure Partners e il Fondo per gli investimenti pubblici dell’Arabia Saudita. Da inizio anno il titolo Vodafone ha perso il 18.8% contro il -11,5% del settore e il +2% del FTSE 100 UK. In Vodafone in autunno è entrato il fondatore di Iliad, Xavier Niel, con l’acquisto del acquistato il 2,5% di Vodafone ritenendola «un’interessante opportunità d’investimento».