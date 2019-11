Vodafone testa il 5G nell’automotive, dal sorpasso assistito alla coda «smart»

Le code intelligenti

La soluzione Highway Chauffeur sfrutta la comunicazione V2V (Vehicle-to-Vehicle) per scambiare in tempo reale informazioni di posizione e velocità di veicoli circolanti in colonna su una corsia al fine di mantenere la corretta distanza di sicurezza e adattarsi dinamicamente alle condizioni di traffico riducendo così ingorghi, consumo di carburante, emissioni.

Il 5G e l’aiuto nei sorpassi

La soluzione See Through si sviluppa con veicoli connessi tramite router 5G e allestiti con camere ad alto frame-rate che inquadrano la porzione stradale frontale al veicolo ed è pensato per estendere la visuale del guidatore ed evitare collisioni in fase di sorpasso.

Contro il rischio aquaplaning

La soluzione Intelligent Speed Adaptation and Control sfrutta la comunicazione V2V (Vehicle-to-Vehicle) e I2V (Infrastructure-to-Vehicle) per la condivisione di informazioni statiche e dinamiche dell'ecosistema stradale intorno al veicolo indicendo alla riduzione di velocità. Il veicolo Fca coinvolto, equipaggiato con soluzione di connettività fornita da Marelli, è connesso tramite router 5G e allestito con pneumatici intelligenti (Cyber Tyre) Pirelli, in grado di rilevare le condizioni critiche del manto stradale e riconoscere situazioni pericolose quali bassa aderenza o rischio acquaplaning.