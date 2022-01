Vodafone, i trend del futuro dalla sanità connessa all’IoT a misura d’ambiente

Ascolta la versione audio dell'articolo

Specchi del bagno di casa potrebbero essere dotati di sensori in grado di controllare la circolazione sanguigna. Ma anche dispositivi indossabili attivabili con il pensiero. E in più spinta a veicoli autonomi, Internet delle cose utilizzato per dare la zampata alle emissioni globali e a favore dell’ambiente e dati, di cui ci sarà abbondanza e allo stesso tempo enorme richiesta, sempre di più utilizzabili come valuta.

La spinta dell’innovazione

Un futuro che appare lontanissimo, ma che nel 2030 sarà la normalità. Parola di Vodafone che attraverso il suo report “The Connected Consumer 2030”, pubblicato in collaborazione con The Future Laboratory, prevede un futuro in cui l’innovazione nella sanità connessa, nelle smart cities, nella sostenibilità e un uso etico delle nuove tecnologie aiuteranno a risolvere sfide epocali e a migliorare la vita di tutti i giorni.

Decennio di cambiamenti

Tutto a discendere da sviluppo della tecnologia, con il 5G a fare da “detonatore”, e conseguente cambiamento di abitudini, modi di vita, sempre più legati alla realtà connessa. «I risultati del report The Connected Consumer 2030 evidenziano come il ritmo della trasformazione stia crescendo e come noi ne saremo il centro, perché con le nostre soluzioni di connettività aiuteremo governi, aziende e consumatori ad affrontare le grandi sfide della nostra società» commenta Lutfu Kitapci, Managing Director di Vodafone Smart Tech. «Ci aspetta un decennio di grandissimi cambiamenti», afferma dal canto suo Chris Sanderson, co-fondatore di The Future Laboratory.

Interazioni continue

Alla base c’è la previsione nel 2030 ci saranno 125 miliardi di dispositivi connessi a livello globale e che già nel 2025 una persona vi interagirà mediamente 4.800 volte al giorno: circa un'interazione ogni 18 secondi. A dimostrazione che le soluzioni intelligenti saranno una presenza chiave nella vita di tutti nel prossimo decennio.

Device intelligenti per rilevare e prevenire le malattie

La crisi sanitaria globale del 2020 ha messo in difficoltà i servizi sanitari essenziali nel 90% dei Paesi al mondo. Da qui la nuova era di sanità connessa, con le case che saranno dotate di dispositivi in grado di monitorare la salute in modo più proattivo, diagnosticando malattie, rilevando in anticipo eventuali problemi di salute e agevolando l'adozione di un modello di assistenza sanitaria preventiva. Dispositivi potrebbero misurare parametri vitali come l’idratazione, la glicemia e la pressione sanguigna, per prevedere o prevenire problemi cronici di salute prima ancora che si manifestino. L’assistenza sanitaria connessa sarà di fondamentale importanza anche per affrontare il problema del costante invecchiamento della popolazione, questione particolarmente attuale in Italia dove il 23% della popolazione ha già più di 65 anni, la percentuale più alta in Europa.