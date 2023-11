Voge Sfida Sr16, dalla Cina l’anti Honda Sh

Agilità, compattezza, maneggevolezza: sono le caratteristiche che la cinese Voge ha voluto immettere nel suo Sfida Sr16, scooter a ruote alte - da 16” all’anteriore e da 14” dietro - dotato di un monocilindrico a quattro valvole, raffreddato a liquido, da 124,9 cc con potenza massima di 11,5 cv, con consumi dichiarati di 37 km/l (ridotti dalla presenza dello start&stop). Il telaio in tubi di acciaio garantisce precisione e maneggevolezza, oltre alla disponibilità di una pedana piatta, utile per portare borse e pacchi. A frenare lo Sfida Sr1 pensa l’impianto frenante, che si avvale di due dischi da 240 mm davanti e 220 mm dietro, assistito da un sistema Abs a doppio canale; c’è anche il controllo di trazione Tcs. La sella bassa da terra (solo 775 mm da terra) e il peso contenuto (140 kg a secco) facilitano le manovre a bassa velocità e da fermi. Completano la dotazione l’avviamento keyless, la strumentazione digitale con sistema di navigazione turn by turn e la dash cam con registrazione su scheda Sd sopra i gruppi ottici anteriori a led: è un sistema dotato di crash detector, che rileva automaticamente e salva le immagini degli eventi.



