Voge Valico 900Dsx, globetrotter cinese

Stella dello stand Voge, la Valico 900 Dsx mostra evidente la sua indole viaggiatrice e fuoristradistica, come testimonia la ruota anteriore da 21”. Ha il cuore tedesco: è spinta, infatti, dal bicilindrico con quattro valvole per cilindro, raffreddato ad acqua, di 895 cc che il gruppo cinese realizza per le enduro stradali di Bmw. Con una potenza di 93,8 cv e una coppia massima di 95 Nm, Valico 900Dsx è la Voge più prestazionale di sempre. Il cambio è a sei marce con quick-shift bidirezionale che permette di cambiare marcia senza azionare la frizione; inoltre, è assistito da una frizione antisaltellamento, dotata di una tecnologia che riduce lo sforzo alla leva. La ciclistica della Valico 900Dsx annovera un telaio perimetrale in acciaio, un forcellone asimmetrico in alluminio, sospensioni dalla lunga escursione e regolabili nel precario e nell’idraulica. Tocco di qualità: l’ammortizzatore di sterzo e le pinze dei freni marchiate Brembo. L’elettronica è al passo coi tempi: acceleratore elettronico ride by wire, diversi riding mode, Abs a doppio canale disattivabile sull’asse posteriore e controllo di trazione disinseribile, per una guida divertente ed efficace anche in offroad, quando si apprezza la forma della sella (alta 825 mm), adatta alla guida in piedi sulle pedane, stringendo la moto fra le gambe.

