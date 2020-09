Voglia di deal, ma il Covid-19 cambia i criteri di valutazione Acquisizioni e fusioni potrebbero trovare nuovo slancio nel secondo semestre 2020 e nei primi sei mesi del 2021 di Marta Casadei

(Adobe Stock)

Acquisizioni e fusioni potrebbero trovare nuovo slancio nel secondo semestre 2020 e nei primi sei mesi del 2021

2' di lettura

«A febbraio e all'inizio di marzo abbiamo pensato che il mercato sarebbe crollato. Eppure non è stato così: anche in pieno lockdown gli operatori, gli advisor e i consulenti legali sono stati in grado sia di concludere operazioni già in stato avanzato di negoziazione sia di portare a termine nuovi deal. Oggi c'è voglia di tornare a operare, soprattutto da parte dei private equity, che hanno raccolto grande liquidità, e ci sarà tanto lavoro sulle partecipate con operazioni di add-on che perseguono una logica di concentrazione industriale». A parlare è Alessandro Marena, equity partner di Pedersoli Studio Legale, dei dipartimenti di Fusioni e acquisizioni e Private equity. Un mercato, quello dell’M&A, che potrebbe trovare nuovo slancio nel secondo semestre 2020 e nei primi sei mesi 2021.

Nodo prezzi e gestione snella

Non senza difficoltà. Valutazioni e prezzi, per esempio, sono stati condizionati in modo importante dal Covid-19: «L’imprenditore valuta l’azienda in un modo, facendo riferimento ai dati pre pandemia, ma l’acquirente si trova con Ebitda di fine 2020 ridotti rispetto alle previsioni - continua Marena - . Noi stiamo cercando di proporre strutture di prezzo diverse, costruite sulle previsioni dei prossimi anni (earn-out) oppure meccanismi di correzione delle valutazioni iniziali basati sull’effettivo ritorno sull’investimento in uscita (ratchet)». Il Covid-19 ha trasformato in modo permanente anche il mondo dell’M&A: «Ha cambiato la gestione del processo, snellendolo. Abbiamo visto maggiore efficienza rispetto al passato».

Leggi anche L’M&A punta al rilancio con aggregazioni e capitali privati

Parametri da ridefinire

Anche l’avvocato Vittorio Turinetti di Priero, partner di LCA Studio Legale, parla di una «ripresa che c’è già stata» e potrebbe accentuarsi nei prossimi mesi: «La situazione micro e macro economica - dice - offre opportunità importanti a quei player che avendo “le spalle grosse” possono consolidare le proprie posizioni o aumentare la competitività. In generale, noto un’effervescenza nel settore: dopo mesi con il freno a mano tirato c’è voglia di nuove operazioni». C’è anche bisogno di gestire nuove variabili e far fronte ad alcuni cambiamenti scaturiti proprio dal Covid-19: «C’è un problema non solo di valutazione in termini economici, ma di parametri: si possono trovare difficoltà nell’applicazione di quelli classici, mentre ne stanno emergendo di nuovi, come quello della sostenibilità», dice l’avvocato Turinetti. Che, pur riconoscendo come la pandemia abbia accelerato alcune dinamiche - come la digitalizzazione - che hanno aumentato l’efficienza, auspica «il ritorno all’incontro fisico, che è un aspetto chiave della negoziazione. Gli accordi si fanno più attorno a un tavolo che a uno schermo».

Riorganizzazione forzata

Dove si concentreranno i deal d’autunno (e primavera 2021)? «Ci sono settori che sono appetibili proprio perché cresciuti molto grazie alla pandemia - spiega Leah Dunlop, responsabile di Corporate & Finance di Hogan Lovells in Italia - come il farmaceutico e, in generale, il settore della tecnologia». Secondo Dunlop, non sono solo i settori “forti” ad essere potenzialmente coinvolti nelle operazioni M&A: «La crisi ha colpito molto duramente alcuni settori - come automotive, manifatturiero, trasporti - e ha portato le aziende a una riorganizzazione forzata delle strategie aziendali: alcuni operatori hanno cominciato a pensare al carve out delle attività non core per limitare le perdite oppure per focalizzare gli investimenti sulle attività più profittevoli. Questa è una grande opportunità per i fondi di private equity, per esempio: chi ha liquidità a disposizione investirà», chiosa Dunlop.