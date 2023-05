Voglia di vacanza ai massimi ma il budget non decolla

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nessuna voglia di rinunciare alle vacanze e la voglia di partire è ai massimi dal 2011. Preoccupano i rincari e il peso dell’inflazione che fanno crescere solo del 2% il budget medio che quest’anno si attesta intorno ai 1.800 euro. Alta la voglia di andare all’estero: 4 italiani su 10 vogliono andare all’estero e le mete più gettonate sono Spagna (15%) seguita a pari merito da Francia e Grecia (9%). Guardando ai viaggiatori europei le destinazioni favorite sono quelle di Italia, Francia e Spagna. Per gli italiani anche quest’anno sarà all’insegna delle vacanze al mare (63%) con una leggera crescita (+5%) di coloro che opteranno per le città d’arte. La macchina resterà il mezzo di trasporto più usato ma in flessione (-8%) mentre crescerà del 5% l’aereo. Per quanto riguarda la scelta dell’alloggio gli hotel restano la scelta principale insieme ai B&B preferiti da quasi un terzo degli italiani. È quanto rivela la ventiduesima edizione dell'Holiday Barometer Ipsos-Europ Assistance. «Il mondo dei viaggi ha iniziato il 2023 con grande slancio e, secondo le previsioni, arriverà a raggiungere, fino probabilmente a superare, i livelli del 2019 - spiega Fabio Carsenzuola, Ceo Mediterranean & Latam Region di Europ Assistance -. Si torna a viaggiare molto e soprattutto verso l’estero, con nuove abitudini, in diverse modalità e con una crescente propensione ad assicurarsi». Il punto fermo è il grande entusiasmo con cui si programma il prossimo viaggio e la vacanza, tra i top in Europa. Così si prenota in anticipo rispetto agli ultimi anni all’insegna del last minute: il 34% degli intervistati dichiara di aver già prenotato la propria vacanza, il 58% di averlo fatto o di farlo con almeno 2 mesi di anticipo e il 31% di aver anticipato la prenotazione rispetto a quanto faceva in passato.Si sente il peso dell’inflazione e degli aumenti dei prezzi a doppia cifra, incidono negativamente ma non frenano la voglia di partire. Il 53% del campione prevede di incrementare il budget e gli italiani si confermano fra i più attenti d’Europa al risparmio nella scelta di destinazioni più vicine a casa, dell’alloggio, del mezzo di trasporto e nella ricerca di offerte last minute. Insomma una attenta pianificazione per non sforare il budget.

Come saranno le vacanze 2023

Archiviate le preoccupazioni portate dal Covid la maggioranza degli italiani sogna una vacanza all’insegna del relax in famiglia o con gli amici. Tra i trend in crescita ci sono coloro che vogliono andare alla scoperta di nuove culture (28%, +4 rispetto al 2022) o per ampliare le proprie amicizie (12%, +3 rispetto al 2022).Aumentano anche le persone che dichiarano di viaggiare da sole (+2% rispetto al 2022). Lo smartworking cambia anche il modo di andare in vacanza: in tutta Europa è in crescita il fenomeno della workation con il 38% degli italiani (+9% sul 2022) soprattutto fra i 18 e i 34 anni, che considera la possibilità di lavorare da luogo di villeggiatura, per allungare o anticipare il tempo di permanenza nel luogo di vacanza.Infine, gli italiani risultano tra i più inclini in Europa ad adottare forme di turismo sostenibile per tutelare l'ambiente e supportare le comunità locali. Inoltre tra gli italiani cresce la propensione ad assicurarsi per il timore di imprevisti. Infatti le garanzie più richieste riguardano le spese mediche (71%) e l’annullamento del viaggio (63%).