Voglia di viaggiare: pronti a partire insieme al nuovo numero di How to Spend it

Un tuffo nel blu, del mare e del cielo. Mai come in questo momento la cauta ma ritrovata libertà invita a fare le valigie e il nuovo numero di How to Spend it è pronto a coprire tutte le distanze. Dagli abissi paradiso dei subacquei alle orbite extraterrestri. Si parte proprio da qui, a 100 chilometri (avete letto bene, non metri) di altitudine sul livello mare.

Il prossimo 20 luglio decolla il primo volo con passeggeri pronto a superare la Karman line. Dopo il successo del miliardario britannico Richard Branson, che l'11 luglio ha compiuto il suo viaggio spaziale a bordo della navicella Spaceflight Unity 22, con un equipaggio di due piloti più tre dipendenti della Virgin Galactic, adesso è la volta di Jeff Bezos.

Pur battuto sul filo di lana e per soli nove giorni dal suo “rivale”, tecnicamente il volo di Blu Origin è il secondo in ordine di tempo, ma il primo con a bordo un vero turista spaziale. Oltre a Bezos, a suo fratello Marc e allo staff, infatti, c'è un privato che si è aggiudicato all'asta il suo biglietto per le stelle. Costo del “pacchetto di viaggio”, incluso addestramento: 28 milioni di dollari, 23 miliardi di euro circa, grazie a cui si è assicurato l'ebbrezza di sperimentare, primo passeggero comune, ben 11 minuti in assenza di gravità. Aperta la strada del turismo spaziale in tempo d'estate, a gennaio sarà invece la volta di Crew Dragon: formula “all inclusive” per un soggiorno di otto giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale. Costo 55 milioni di euro per ciascun passeggero, decollo dallo storico Kennedy Space Center, ospitalità in un modulo abitativo firmato Philippe Starck e 15 settimane di training prima della partenza. Inutile dire che il bagaglio personale dovrà essere essenziale.

Per chi ha progetti più terrestri, ma non disdegna né l'alta quota né l'avventura, How to Spend it ha scelto di farsi guidare da una campionessa di arrampicata, la climber Natalie Berry, per selezionare le più belle pareti d'Europa. Non solo destinazioni di montagna e sfide dai Tremila in su, ma anche scogliere mozzafiato, a picco sul mare, per esercitarsi a praticare una disciplina spettacolare, il deep water soloing.

Se invece preferite restare, letteralmente, sul livello del mare, il vero lusso di una vacanza di pura libertà risponde a un solo invito: sciogliere le vele. I vari più interessanti del settore sono nella “taglia” di 50-55 piedi (15 / 17 m): una misura molto amata dagli armatori e dai cantieri perché rientra in una fascia alta, senza strafare, grande abbastanza per ospitare famiglia e amici mantenendo il giusto distanziamento, maneggevole per essere timonata senza bisogno di portarsi in vacanza l'equipaggio. E per scendere a terra, dopo una giornata al largo, immersi nella natura, nel pieno rispetto dell'ecosistema, niente di meglio di un monopattino elettrico. I nuovi modelli sono ripiegabili, leggeri, pratici da tenere a bordo e da usare all'attracco per esplorare la terraferma.