«Voglio il Brasile nell’Opec». L’ultima follia di Bolsonaro Il Paese sudamericano oggi è un colosso del petrolio, con una produzione che ha già superato 3 milioni di barili al giorno e grandi prospettive di crescita. Per l’Opec sarebbe davvero una svolta raccogliere la sua adesione. Ma l’idea del presidente Bolsonaro – che afferma di aver ricevuto un invito informale da Riad – potrebbe rivelarsi un grave passo falso per il Brasile di Sissi Bellomo

(AFP)

Il Brasile potrebbe entrare nell’Opec. Forse è solo una boutade, ma non è detto che rimanga tale visto che a parlarne è stato il «Trump dei Caraibi», Jair Bolsonaro. Il presidente sudamericano, provocatorio e decisionista come l’inquilino della Casa Bianca, ha raccontato di essere stato invitato in via informale dall’Arabia Saudita ad unirsi all’Organizzazione degli esportatori di petrolio e di essere orientato ad accettare.

«Personalmente mi piacerebbe molto che il Brasile diventasse membro dell’Opec», ha affermato a Riad, dopo essere stato ricevuto dal principe ereditario Mohammed Bin Salman

L’incontro – avvenuto a margine della Future Investment Initiative, la «Davos del deserto» – si è concluso anche con la promessa che il fondo sovrano saudita investirà 10 miliardi di dollari in Brasile (ma non nell’Oil&Gas, rispetto al quale Riad intende diversificare).

Per tradurre in realtà il piano di adesione all’Opec Bolsonaro afferma di dover prima consultare i suoi ministri dell’Energia e delle Finanze: quello odierno, ammette, è solo «un primo passo» verso una potenziale «grande partnership».

È probabile che l’accoglienza del governo e di Petrobras, la compagnia petrolifera nazionale, di cui si sta discutendo la privatizzazione, non sarà calorosa. Ma su altri fronti il presidente brasiliano ha saputo imporre la propria volontà.