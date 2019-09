«Voglio e posto»: la naturalezza di Ferragni al Lido

4' di lettura

«Privacy è un concetto strano, sin da piccola non ho mai fatto foto per me, ma per condividerle con il mondo». È la frase chiave con cui Chiara Ferragni ha spiegato l’origine della sua fortuna di influencer davanti ai giornalisti alla Mostra del cinema di Venezia, dove viene proiettato «Ferragni- unposted» di Elisa Amoruso.

Meglio di un filosofo ha condensato uno dei tratti salienti di una larga fetta di nuove generazioni, che si trovano, anche loro malgrado, sempre in vetrina senza saper agire diversamente, essendo digitali dalla nascita e seguendo l’esempio degli adulti, che poi li demonizzano se non riescono a tenere un’emozione per sé.

Il sostantivo che Ferragni usa più frequentemente per spiegare se stessa è «naturalezza». E di fatto non c’è alcuno stridore nel suo comportamento: lei è naturalmente posted e usa un lessico perfino troppo giovanilistico per i suoi 32 anni, con termini come “super positivo”, “super piacere” e per dire plus finisce per pronunciarlo plas all’americana.

Il documentario su di lei in verità non ha niente di unposted, ovvero riservato. Sicuramente le immagini non sono state rese pubbliche prima, ma non si pongono criticità sulla sua figura.

«Ferragni - unposted» è il manifesto dell’imprenditrice digitale «di maggiore successo, caso studiato ad Harvard, con 17 milioni di follower», come ha precisato la regista. Amoruso per fare un documentario su Ferragni ha dovuto stare alle regole dell’influencer, ovvero del controllo totale delle fonti: chi viene interrogato è dalla sua parte, dai familiari ai membri della sua squadra, più di 80 persone cui Ferragni dà lavoro.