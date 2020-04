Vogue: i maestri della fotografia per volare altrove Fino a giugno è gratutito l’accesso all’heritage di Vogue Archive di Maria Laudiero

3' di lettura

La cover bianca come il White album dei Beatles. Bianca non a indicare la resa ma il rispetto e la rinascita, per cercare di disegnare “una mappa del mondo che ci aspetta”. Così Emanuele Farneti insieme a Ferdinando Valeri (Director e artistic director di Vogue), hanno deciso di congelare il numero previsto per aprile e firmare un nuovo progetto per “parlare del mondo attraverso la moda”. Perché la ragione d'essere di Vogue non è solo quella di intrattenere, ma di fare da ponte sul momento che viviamo con consapevolezza e guardando in avanti.

Fashion, Luxury & Ethics, sono keywords nella direzione di Vogue Italia targata Farneti, grazie al quale potremmo accedere (gratuitamente!) fino a giugno all'heritage di Vogue Archive, come già accade per le pubblicazioni Condè Nast.

L'archivio inaugurato nel 2013 in occasione del cinquantenario della rivista racchiude i numeri dal 1964 ad oggi. Fra le varie sezioni del sito spicca la voce dedicata ai maestri della fotografia che hanno realizzato le più importanti campagne sia editorial che advertising divenute poi emblema identitario del mensile. Del sodalizio fra i fotografi e Vogue Farneti dichiara: “Il successo della direzione di Franca Sozzani, quella che ha reso Vogue Italia un'icona internazionale, nasce dalla sua capacità di mettere assieme un gruppo di grandi fotografi, che non si sono limitati a ritrarre la moda: l'hanno usata come linguaggio per raccontare l'attualità.

Meisel, Lindbergh, Testino, Roversi, Klein, Weber e tanti altri: le loro immagini, attraverso i vestiti, inquadrano il mondo. Per questo abbiamo pensato che regalare l'accesso al nostro archivio, e quindi ai loro lavori di una vita, fosse un modo per permettere ai lettori di volare altrove, sulle ali della fantasia e della bellezza”.

Fra i grandi che hanno realizzato le cover Steven Meisel uno dei massimi fotografi del fashion system contemporaneo, ha saputo ridefinire il linguaggio visuale dello shooting. Gli inizi lo vedono illustratore di moda. Paolo Roversi il primo ad utilizzare la Polaroid con formato 20x25 fece da apripista alla sperimentazione. Mert & Marcus, hanno impostato la loro tecnica sul controllo del processo digitale e il lavoro di post-produzione ispirandosi alla figura iconica di Guy Bourdin.