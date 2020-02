Vogue-Yoox, parte la call per startup del fashion sostenibili

L’iniziativa mira a sostenere uno dei seguenti settori di innovazione:

• Innovazione dei materiali: l’innovazione offre nuovi modi per riutilizzare o creare materiali più sostenibili (che sostituiscono un materiale convenzionale come poliestere, cotone, viscosa o pelle con un'alternativa che ha un impatto ambientale significativamente inferiore)

• Innovazione del design e della manifattura - dove l'innovazione esplora modi più sostenibili per sviluppare e produrre prodotti di moda (riducendo significativamente gli sprechi o l'impatto ambientale)

• Innovazione del retail - in cui l'innovazione esplora nuovi modelli o esperienze di retail più sostenibili (come noleggio, rivendita o condivisione)

• Innovazione culturale - laddove l'innovazione favorisce una radicale trasparenza o genera impegno per le questioni di sostenibilità, spingendo a un consumo più sostenibile.

Dettagli della call

Il processo di candidatura inizia dal 23 febbraio 2020 fino al 03 luglio 2020. Fino al 17 luglio 2020 il comitato scientifico - come definito di seguito - esaminerà le domande dei candidati idonei e selezionerà un massimo di 10 progetti finalisti che risponderanno meglio, su giudizio insindacabile del comitato scientifico, ai requisiti stabiliti nel paragrafo seguente.



Entro il 30 ottobre 2020, poi, la giuria - come definito di seguito - esaminerà i progetti finalisti e selezionerà un progetto vincitore che risponderà meglio, su giudizio insindacabile della giuria stessa, ai requisiti stabiliti nel paragrafo seguente e che sarà premiato a febbraio 2021 (”Vincitore”).Le candidature devono essere presentate in lingua inglese e possono essere presentate in qualsiasi formato digitale selezionato da ciascun candidato idoneo (ad esempio,scritto/video).