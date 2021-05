VoiHotels e Allegrini insieme per la sostenibilità

3' di lettura

VoiHotels, catena alberghiera del gruppo Alpitour e Allegrini, azienda specializzata nella produzione di amenities, avviano un progetto che prevede, a partire dall’estate 2021, una linea di cortesia naturale e sostenibile in tutti gli hotel italiani della collezione leisure. Una scelta che permetterà di ridurre gli sprechi, in primis l’utilizzo di plastica nelle strutture della catena alberghiera del gruppo.



VoiHotels si impegna da anni nella riduzione del proprio impatto ambientale, attraverso un percorso di certificazione Gstc, l’eliminazione della plastica monouso, l’utilizzo di materi a km 0 e bio, oltre a un programma di sensibilizzazione rivolto ai propri clienti per uno stile di vita più sostenibile e che prevede attività, materiale informativo e iniziative per la tutela dei mari e della natura. La responsabilità sociale guida da sempre anche la selezione dei partner, che si distinguono per una visione comune: proprio per questo la catena alberghiera si è affiancata ad Allegrini per offrire in esclusiva in tutte le sue strutture leisure italiane, la linea di prodotti naturali DPlanet con il brand Voi Loves Earth.

Protagonista assoluto del progetto, sarà l’innovativo cosmetico solido sviluppato dal centro di ricerca di Allegrini. DPlanet ovvero “Do Not Disturb the Planet” è un prodotto etico, nato da ingredienti e olii di origine naturale, senza conservanti e siliconi, privo di acqua, dermatologicamente testato e vegano. È proprio l’assenza di acqua che permette di mantenere intatto il prodotto, preservandolo da microrganismi, ridurne le dimensioni e tagliare gli sprechi anche in fase di trasporto.

I cosmetici solidi sono infatti pensati per essere soluzioni eco-friendly, dall’aspetto di una pastiglia che, al contatto con l’acqua, sprigiona gli effetti di un delicato sapone liquido per le mani oppure di uno shower gel per una doccia rigenerante, gratificando oltre al corpo la mente, per un futuro libero dalla plastica. Una scelta sostenibile che permetterà infatti a VoiHotels di risparmiare una media di oltre 2.800 kg di plastica, tra flaconi, dispenser e taniche, necessari per la linea cortesia delle proprie strutture in Italia.

Inoltre, dallo studio Lca (Life Cycle Assessment) condotto da Allegrini è emerso che, in termini di packaging, produzione e trasporto, il cosmetico solido impatta sull’ambiente in misura minore rispetto all’equivalente quantitativo della tradizionale versione “liquida”, con una riduzione delle emissioni di Co2 in atmosfera del 73% circa.