Vola la bilancia dei pagamenti cinesi trainata da export e dollaro debole

Leggi anche Lo yuan troppo forte mette sotto pressione l’export della Cina

Una mano al disegno di ripartire con l’internazionalizzazione dello yuan potrebbe però venire dall’accordo siglato il mese scorso da Pechino con 15 Paesi per la maggior parte asiatici. Il patto commerciale ingloba i dieci Paesi Asean con i quali la Cina da tempo sta facendo le prove generali di espansione della propria moneta.

La a centrale della Malesia, ad esempio, da tempo ha acquistato yuan come riserva valutaria, mentre altri Paesi, Cambogia, Laos scambiano di fatto le loro merci con lo yuan.

Dalla firma del RCEP in poi si vedrà come una moneta non convertibile come lo yuan possa competere con il dollaro, sempre più presente nelle riserve valuatrie cinesi.