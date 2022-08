Vola in Borsa l’aeroporto di Zurigo, torna in utile nel semestre

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - L’aeroporto di Zurigo riprende quota alla Borsa elvetica sulla spinta dei conti semestrali, tornati in utile dopo due anni e delle favorevoli previsioni per l’intero esercizio 2022, grazie al rimbalzo del traffico aereo dopo la fine delle restrizioni per il Covid-19. Il titolo Flughafen Zurich è uno dei migliori del listino elvetico. Il gestore dell’aeroporto di Zurigo ha chiuso la prima metà dell’anno con un utile di competenza di 55,4 milioni di franchi, pari a 1,8 franchi per azione contro una perdita di 45,1 milioni, cioè 1,47 franchi lo scorso anno. L’Ebitda della prima metà dell’anno a sua volta ha segnato un balzo a 238,2 milioni (+158%). I ricavi sono in crescita a 458,3 milioni da 264 milioni un anno fa.

In particolare i ricavi dalle attività aeronautiche sono aumentati del 214% a 206,9 milioni, pari al 65% dei livelli della prima metà del 2019. I risultati superano le attese degli analisti che puntavano in media a ricavi per 424 milioni e a un utile di 35,6 milioni. Tra gennaio e giugno l’aeroporto ha accolto un totale di 9,1 milioni di passeggeri, il quadruplo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, pur essendo il dato pari solo al 61% del primo semestre 2019, cioè ante-crisi. Il gruppo si attende però un proseguimento della ripresa, che si è rivelata “leggermente più forte del previsto”. Sull’intero anno Flughafen Zurich prevede che l’utile consolidato si situi "nella parte bassa dei milioni a tre cifre". Nel 2021 la società ha registrato una perdita di competenza di 10,1 milioni di franchi. Il numero dei passeggeri è stimato a un totale di oltre 22 milioni sul 2022, pari a due terzi i livelli del 2019. Il gruppo prevede d’alto canto anche un aumento dei costi, per le maggiori spese in materie di sicurezza e infrastrutture, per la crescita dei costi energetici e dell’inflazione in generale.