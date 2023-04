Vola il cicloturismo in Italia: 33 milioni di presenze per 4 miliardi di euro

Identikit del cicloturista puro

Secondo il Rapporto, «il cicloturista puro ha un'età media compresa tra i 28 ed i 57 anni (nel 71% dei casi) cui si aggiunge un interessante quota, seppur minoritaria, di baby boomers (il 17,3% ha tra i 58 ed i 72 anni), caratterizzati da una maggiore capacità di spesa rispetto ai più giovani».

Un cicloturista su tre viaggia in coppia, uno su cinque da solo o con gli amici. Per l'alloggio si prediligono i bike hotel (28%), seguiti da agriturismi (11%) e camping (7%) attrezzati per le vacanze in bicicletta. I cicloturisti stranieri spendono tendenzialmente di più degli italiani, non solo (comprensibilmente) per le spese di viaggio (si parla di una differenza di 143 euro) ma anche per l'alloggio: in media 15 euro in più al giorno a persona.

Il fenomeno Sud

«Il fenomeno del cicloturismo si sta consolidando e rafforzando in tutto il Paese - spiega Sebastiano Venneri, responsabile Turismo e Innovazione di Legambiente -, ma uno dei dati più interessanti è quello della redistribuzione dei flussi verso il Sud, che rappresenta la vera novità e sul quale questo rapporto dedica un focus particolare».

Se è infatti vero che il mercato del cicloturismo italiano si è sviluppato prima ed è ancora in gran parte concentrato in alcune regioni italiane, con Veneto, Trentino-Alto Adige e Toscana che da sole attraggono il 47% dei flussi cicloturistici del 2022, è anche vero che ci sono interessanti segnali di come il fenomeno si vada progressivamente diffondendo in tutto il Paese.

Tra il 2019 e il 2022, infatti, la quota di cicloturisti che scelgono il Sud è passata dal 7% al 17,4% del totale; ed in crescita risulta anche il Centro Italia passato dal 10,9% al 15,8%. «Se nel 2019 otto turisti su dieci andavano nel Nord a pedalare - continua Venneri - ora sono diventati 6, 5. Il fenomeno è esploso nel Sud trainato dalla Puglia e nel Centro dalla Toscana e dall'Abruzzo, regione questa che ha una delle più alte presenze di cicloturisti sul totale delle presenze turistiche, quello che il Rapporto chiama indice di specializzazione».