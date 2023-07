Vola Kering alla Borsa di Parigi dopo cambio al vertice Gucci e riorganizzazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il cambio al vertice di Gucci fa impennare le azioni di Kering alla Borsa di Parigi. I titoli del gruppo della moda - proprietario anche del marchio italiano - salgono del 5,6%, quando il Cac40 è in progresso dello 0,36%, dopo un avvio in rialzo del 6%, all'indomani dell'annuncio che l'amministratore delegato di Gucci dal 2015, Marco Bizzarri, «lascerà l'azienda il 23 settembre 2023» e sarà sostituito «per un periodo di transizione» da Jean-François Palus, vice amministratore delegato di Kering. Francois-Henri Pinault, amministratore delegato del gruppo, ha detto che la riorganizzazione è finalizzata a «mettere Kering sulla strada del successo e di una crescita redditizia a lungo termine». Gucci rappresenta più della metà del fatturato da 20,35 miliardi di euro di Kering e sta attraversando un momento di appannamento rispetto ad altri marchi concorrenti, in particolare Louis Vuitton (del gruppo Lvmh).

Gucci è «una priorità» per il gruppo francese del lusso

«Gucci è ovviamente la nostra priorità perché è la nostra più grande risorsa» ma «il marchio non ha ottenuto le migliori prestazioni ultimamente», ha dichiarato François-Henri Pinault durante la presentazione dei risultati annuali 2022, dicendosi «determinato» a riportarlo «di nuovo in pista». E ieri, in occasione dell'annuncio del cambio alla guida di Gucci, Kering ha indicato che Jean-François Palus «ha la missione, mentre la Maison riacquista influenza e dinamismo, di rafforzare i team e le operazioni di Gucci e di preparare i suoi team dirigenziali e la sua organizzazione per il futuro».

Loading...

A Francesca Bellettini "pieni poteri"

L'uscita di Bizzarri non è stato il solo annuncio di ieri del gruppo: Francesca Bellettini, forte del suo successo come ceo di Yves Saint Laurent dal 2013, diventa vice amministratore delegato di Kering, responsabile dello sviluppo della casa. A lei riporteranno gli amministratori delegati di tutti i marchi e sarà responsabile di «guidare tutte le case del gruppo nelle prossime fasi del loro sviluppo». Jean-Marc Duplaix, Chief Financial Officer di Kering dal 2012, è stato nominato Deputy CEO del gruppo responsabile delle operazioni e della finanza.