Vola a Londra STM Group, ok di principio a un'offerta da Psf Capital

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - STM Group vola alla Borsa di Londra, dopo l’accordo di principio con Psf Capital sui termini di una possibile offerta sulla società del valore di circa 40 milioni di sterline, al prezzo unitario di 70 pence, circa il triplo rispetto alla chiusura di lunedì 10 luglio. Il titolo del fornitore di servizi finanziari vola del 70%, restando ancora al di sotto del prezzo proposto, mentre l’indice Ftse 100 è debole.

I cda di STM e Pension SuperFund Capital hanno precisato che se ci sarà un’offerta ferma da parte di Psf, sarà «raccomandata all’unanimità agli azionisti». Le discussioni tra le due società sono nelle fasi iniziali e di conseguenza non c’è certezza che alla fine sarà presentata un’offerta vincolante per STM Group, indica anche il comunicato. Psf ha tempo fino all’8 agosto per annunciare la sua ferma intenzione di depositare un’offerta formale o per ritirarsi dal dossier.

Loading...

Pension Superfund Capital è specializzata in soluzioni di risparmio pensionistico ed è l’azionista principale di Long Term Assets, un veicolo che mira a dare ai risparmiatori ai fini previdenziali l’accesso al mercato degli investimenti privati tramite la quotazione sul mercato di Londra ed è attualmente nella fase di pre-marketing per la sua Ipo. Il suo principale asset, Global InterConnection Group Ltd, ha fatto il suo debutto alla Borsa di Amsterdam lo scorso venerdì. STM Group si presenta come «gruppo di servizi finanziari multi-giurisdizionale, fondato nel 1998 come holding di una società legale, di consulenza tributaria e contabilità con sede in Spagna». Nel 1990, «data la quantità di business offshore» in particolare nel settore dei trust, ha aperto un ufficio a Gibilterra e in seguito a Jersey e Malta.