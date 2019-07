Vola Lse, sul tavolo possibile acquisto Refinitiv per 27 miliardi di dollari Discussioni con Blackstone, Thomson Reuters per società dati . Al termine dell'operazione gli attuali azionisti di Refinitiv deterrebbero circa il 37% delle azioni della nuova Lse di Alessandra Capozzi

Il possibile acquisto è sul tavolo: il gruppo London Stock Exchange (Lse) ha annunciato che sta discutendo con il fondo d'investimento Blackstone e Thomson Reuters per la possibile acquisizione da 27 miliardi di dollari del fornitore di dati statunitense Refinitiv. Un annuncio che ha messo le ali al titolo alla Borsa di Londra con le azioni Lse sono arrivate a guadagnare anche più del 12%. L'operazione renderebbe il gruppo azionario britannico un gigante globale della fornitura di dati finanziari in grado di competere con l'americano Bloomberg. Lse ha rilasciato una dichiarazione durante il fine settimana per rispondere alle «speculazioni di stampa» dopo la pubblicazione di un articolo del Financial Times che aveva rivelato lo svolgimento dei colloqui.

Nella sua nota Lse precisa che, se le discussioni andranno a buon fine, acquisterà Refinitiv per 27 miliardi di dollari e metterebbe questo notevole importo sul tavolo tramite l'emissione di nuove azioni della Lse. Al termine dell'operazione gli attuali azionisti di Refinitiv deterrebbero circa il 37% delle azioni della nuova Lse, ampliato con la nuova acquisizione, e poco meno del 30% dei diritti di voto nel nuovo gruppo unito. Con sede a New York, Refinitiv è uno dei principali fornitori al mondo di dati per professionisti del mercato, con oltre 40.000 clienti aziendali in 190 paesi. Attualmente è posseduto per il 55% da fondi di investimento gestiti da Blackstone e per il 45% dal gruppo media Thomson Reuters. Lse spiega che questa acquisizione le consentirebbe di migliorare il proprio servizio ai clienti, arricchendo la sua offerta di dati di mercato, diversificando i prodotti offerti ed espandendo la sua presenza globale. In una dichiarazione separata, Thomson Reuters ha confermato lo svolgimento di discussioni ma sia Lse che Thomson Reuters hanno sottolineato che non sono ancora sicuri che questi negoziati si chiuderanno.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)