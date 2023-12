Vola Openjobmetis, la francese Crit rileva la maggioranza e si prepara all'Opa

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – A Piazza Affari Openjobmetis è arrivata a guadagnare oltre il 25%, scambiando a un massimo di 16,06 euro per azione, un valore mai toccato in precedenza. Il mercato premia l'accordo per l'acquisizione di una partecipazione di maggioranza nella società da parte di Groupe Crit. Il cda, che si era riunito per esaminare la comunicazione di Crit sulla sottoscrizione di memorandum of understanding, ha autorizzato l'avvio delle attività di due diligence. In base a quanto stabilito dal MoU è previsto l'acquisto da parte di Groupe Crit, direttamente e indirettamente, della totalità delle azioni Openjobmetis detenute da Omniafin, M.T.I. Investimenti e Plavisgas.

L'acquisto verrebbe realizzato a un prezzo di 16,5 euro per azione di Ojm e porterebbe Groupe Crit a detenere una partecipazione complessiva pari a circa il 57,7% del capitale sociale di Ojm e a circa il 53,6% dei diritti di voto (incluse le azioni proprie). Sulla base del numero di azioni Ojm attualmente in circolazione, il corrispettivo implica un equity value di Ojm pari a circa 203 milioni di euro. La sottoscrizione degli accordi vincolanti relativi alla potenziale acquisizione è condizionata allo svolgimento di una due diligence confirmatoria, che si stima possa concludersi entro la fine di gennaio 2024, e all’ottenimento delle autorizzazioni richieste dalla disciplina, antitrust e golden power, applicabile all’operazione.

Se l'acquisizione fosse perfezionata, Groupe Crit promuoverebbe un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria a un prezzo per azione pari al corrispettivo, avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie Openjobmetis in circolazione e finalizzata al delisting. Nel contesto della potenziale operazione è previsto che l’attuale management di Openjobmetis (il presidente, il vicepresidente e il chief financial officer) rimanga in carica in continuità gestionale e operativa per almeno il prossimo triennio, fino alla data dell’assemblea degli azionisti chiamata a deliberare circa l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026. Alla guida della società è confermato l’attuale amministratore delegato, Rosario Rasizza, per il triennio 2024-2026.