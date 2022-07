Vola Prima Industrie su scommesse Opa dei fondi a 25 euro

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Vola in cima al listino milanese Prima Industrie, dopo la notizia secondo cui i fondi Alpha Private Equity Funds Management Company e Peninsula Investments sono in trattative per un ingresso nella società che porterebbe poi a un'opa a 25 euro per azione. Già nella seduta di lunedì 11 luglio le azioni erano salite del 7,45%, dal 1 luglio il rialzo è stato di oltre il 54%.

I fondi hanno detto di essere in trattativa esclusiva con alcuni azionisti della società in vista di un'operazione che li porterebbe ad acquistare una partecipazione azionaria rilevante con successivo lancio di un'opa obbligatoria a un prezzo di 25 euro per azione. Il cda è stato informato di manifestazioni di interesse non vincolanti tra i due fondi di private equity e «taluni azionisti della società» e di trattative in esclusiva tra le parti lo scorso 22 giugno e si è naturalmente riservato di effettuare le valutazioni di competenza una volta che siano state rese note le caratteristiche dell’eventuale offerta.

Intanto, il consiglio ha deliberato di consentire al potenziale investitore di effettuare una limitata due diligence con esclusione di qualsiasi informazione privilegiata: la due diligence è attualmente in corso. Gli analisti di Intesa Sanpaolo hanno messo sotto revisione target price e giudizio sul titolo, in attesa di dettagli.