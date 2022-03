Vola lo staking di criptovalute e ora arriva anche in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Lo si può immaginare come un processo attraverso il quale si possono vincolare determinate quantità di criptovalute presenti nel proprio wallet, ottenendo (solitamente su base mensile) degli interessi pari a un tasso variabile e generati proprio dai fondi congelati.

Lo staking è un metodo sempre più diffuso per guadagnare in modo “passivo” con le criptovalute e consiste, in buona sostanza, nell'acquistare e conservare monete digitali.

Quanto sia potenzialmente rilevante questo fenomeno lo confermano...