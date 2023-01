Volano le rinnovabili in Europa: vento e sole valgono un quarto dell’energia

Ascolta la versione audio dell'articolo

È stata un’ottima annata per le rinnovabili in Europa, in particolare per l’energia del vento e del sole, che nel 2022 hanno dato un aiuto essenziale al sistema elettrico europeo in un momento di grave difficoltà, arrivando a coprire da sole il 24% della generazione elettrica europea ed evitando l'importazione di 70 miliardi di metri cubi di gas, per una spesa di quasi 100 miliardi di euro, in base allo studio “More renewables, Less inflation” di E3G ed Ember.

L’anno scorso sono cresciute molto anche le installazioni, con 15 gigawatt di nuovi impianti eolici e 41 gigawatt di nuova potenza fotovoltaica in Europa. Le installazioni eoliche, in base al rapporto annuale di Wind Europe, sono aumentate di un terzo rispetto al 2021, con in testa Germania, Svezia, Finlandia, Spagna e Francia.

Un bel salto, a dispetto delle difficoltà lungo la catena di approvvigionamento, ma ancora insufficiente a centrare gli obiettivi del programma RePowerEu, soprattutto per la lentezza delle autorizzazioni: attualmente in Europa sono bloccati 80 gigawatt di progetti eolici.

«L'aumento del 33% delle nuove installazioni dimostra che l'industria eolica europea è all'altezza della sfida. Ma bisogna semplificare le procedure di autorizzazione e agevolare gli investimenti nella catena di approvvigionamento: fabbriche, lavoratori qualificati, reti, materie prime e navi», sostiene Giles Dickson, Ceo di WindEurope.

Germania in testa

Un salto ancora più notevole è stato compiuto dal solare, che ha messo a segno un'impressionante crescita annuale del 47% rispetto ai 28 gigawatt installati nel 2021 e di più del doppio rispetto al 2020.