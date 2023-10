Volantinoggi, la app che aiuta a confrontare le offerte speciali del retail

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Alla ricerca della convenienza con l’aiuto di una app. La app è Volantinoggi, soluzione sviluppata da Promomedia Engineering, società del Gruppo Promomedia, dedicata all’innovazione tecnologica in ambito retail. Si consolida così la partnership tra Promomedia, primo gruppo italiano nel campo della promozione e presidio del punto di vendita ed il laboratorio di ricerca in Ingegneria del Software dell’Università degli Studi di Bari, uno dei primi 10 mega Atenei riconosciuti dal Censis. La app permette di consultare i volantini della Gdo e della distribuzione moderna confrontando le offerte mentre la piattaforma per il Crm permette di lavorare sui dati e profilare i consumatori. «Lo sviluppo dei software non è una novità per Promomedia - spiega Saverio Addante, Ceo di Promomedia e presidente di Confindustria Intellect, la Federazione Confindustriale dedicata alle attività di intelletto -. Abbiamo sviluppato al nostro interno programmi in grado di automatizzare i processi in periodi storici in cui lo stesso concetto di software house era considerato innovativo. Quello che è cambiato è che oggi mettiamo le nostre competenze e soprattutto la nostra filosofia aziendale al servizio dei nostri clienti. Il motivo che ci ha portato negli anni a scegliere la strada dell’internalizzazione delle competenze è la consapevolezza della nostra unicità. Non possiamo affidarci a prodotti standard perché non rispecchieranno mai le nostre reali esigenze e dovremo sempre accontentarci e adattarci, quando sono le macchine a doversi modellare in funzione dei nostri processi. Se per noi vale questa unica, grandissima regola, è evidente che valga allo stesso modo per i nostri clienti. Per questo abbiamo scelto di creare una nuova realtà dedicata ai nostri clienti, affinché ogni soluzione proposta sia esattamente aderente alle richieste di quel preciso cliente e non di altri. E sia, sempre, in ogni momento, personalizzabile. È questo che detta le regole dei giochi in ogni campo: la personalizzazione».