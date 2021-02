Volare nell'era Covid. Dai rimborsi alla sicurezza, la classifica delle compagnie più efficienti Delta, Ana e Qatar Airways sono le compagnie aeree che hanno adottato il maggior numero di misure di sicurezza anti Covid. Qatar si distingue anche per la velocità nei rimborsi di Gianni Rusconi

Il traffico aereo tornerà ai livelli del 2019 non prima di due o tre anni. Volenti e dolenti, e lo dicono gli esperti, occorrerà ancora parecchio tempo per rivedere gli aeroporti e i voli pieni di viaggiatori che si spostano per lavoro o per piacere. L'impatto della pandemia di Covid-19 sull'industria del travel ha toccato (e sta toccando tutt'ora) in modo sensibile le compagnie aeree e sta modificando in modo netto anche le esigenze dei passeggeri, chiamati a districarsi fra restrizioni in continuo aggiornamento, protocolli di sicurezza da osservare e partenze da cancellare o riprogrammare. E nel cambiare le esigenze, cambiano di conseguenza anche i parametri attraverso i quali si sceglierà una compagnia piuttosto che un'altra: alla componente prezzo, che rimarrà importante ma non decisiva, si affiancheranno infatti la politica sui rimborsi, la flessibilità di prenotazione e ovviamente il livello di sicurezza garantito a bordo.

I criteri da osservare per scegliere la compagnia giusta

Il rapporto Best Airlines 2021 realizzato da eDreams, che ha raccolto nel corso del 2020 e l'inizio di quest'anno le opinioni di 61mila passeggeri combinandole con i dati relativi a più di 667 compagnie aeree full service e low cost, ha considerato per l'appunto questi parametri per stilare la classifica dei 10 migliori vettori con cui volare nei prossimi mesi. Nel dettaglio, sono stati calcolati degli indici relativi alle procedure di rimborso (combinando la percentuale di richieste idonee processate dalla compagnia e il tempo impiegato per revisionare ogni domanda e approvare i pagamenti ai passeggeri), all'affidabilità e alla flessibilità (prendendo in considerazione il tasso dei voli cancellati e le opzioni offerte per il cambio dei biglietti acquistati), alle valutazioni espresse dai clienti per l'esperienza vissuta a bordo e alla dotazione delle misure di sicurezza anti Covid (dal check-in senza contatto alla consegna bagagli self-service, dalla capienza ridotta alla dotazione di filtri ad elevata efficienza Hepa in grado di catturare il 99,9% di virus e batteri).

Con Qatar Airways e British Airways rimborsi veloci

Le compagnie finite in testa alla classifica sono, non a caso, quelle che hanno offerto un servizio di qualità non solo a bordo ma anche in tutti i “touchpoint” con i clienti. A svettare davanti a tutti è Qatar Airways, che si prende anche il titolo di compagnia con il miglior processo di rimborso a braccetto con British Airways. Entrambe hanno gestito la totalità delle richieste dei viaggiatori che hanno prenotato il loro volo su eDreams in meno di una settimana mentre Delta Airlines, che si piazza al secondo posto della top 10, si è fermata al 98% e ha impiegato mediamente due settimane a chiudere le singole pratiche. La compagnia qatariota è inoltre prima anche nel ranking relativo all'affidabilità, con la migliore percentuale in fatto di voli cancellati da luglio a novembre 2020 (pari al 35%) e la maggiore disponibilità di opzioni di cambio dei voli. Completano il podio in questa categoria Klm Royal Dutch Airlines e Turkish Airlines.

Con Delta si viaggia sicuri

Se alla giapponese All Nippon Airways (terza nella classifica assoluta) va la palma di compagnia aerea più apprezzata per quanto riguarda il rapporto qualità prezzo e il livello di esperienza di volo complessiva, è invece americano il vettore che secondo gli utenti di eDreams ha implementato il maggior numero di misure di sicurezza per preservare la salute dei passeggeri. Delta Airlines si è fatta preferire dai viaggiatori soprattutto per il proprio impegno nella riduzione della capienza a bordo: negli aerei con tre posti vicini, il posto centrale è lasciato libero per consentire maggior spazio tra i passeggeri (a meno che non si tratti di membri della stessa famiglia che vogliono sedersi vicini) e la scelta del sedile vuoto è stata dettata proprio dal feedback dei clienti che desideravano più spazio. Dal quarto all'ottavo posto della classifica generale troviamo invece, e nell'ordine, le compagnie di bandiera di Paesi Bassi, Regno Unito, Turchia, Emirati Arabi Uniti e di Singapore mentre a chiudere la classifica vi sono Lufthansa e United Airlines.

Si torna a viaggiare nel Regno Unito?

Boom di prenotazioni per EasyJet

Sarà anche un Paese fuori dai confini Ue, con tutte le possibili conseguenze pratiche della Brexit per i viaggiatori, ma il Regno Unito rimane un mercato molto “caldo” per l'industria europea del turismo. Complice l'annuncio del piano in quattro fasi (comunque condizionato all'andamento della pandemia e della campagna di vaccinazioni) che nelle intenzioni del premier Boris Johnson dovrebbe riportare la Gran Bretagna allo status di normalità entro l'estate, le prenotazioni turistiche effettuate dai cittadini di sua Maestà sono decisamente in aumento. L'indicazione arriva da diversi tour operator britannici e trova conferma nell'annuncio di queste ore a firma di EasyJet, che ha confermato un aumento del 300% del booking sui propri voli dall'Inghilterra verso destinazioni internazionali a partire da metà maggio, quando dovrebbe decadere il blocco per i viaggi extra confine. Per il mese di agosto, in particolare, le rotte più richieste sono verso località balneari come Malaga, Alicante e Palma di Maiorca in Spagna, Faro in Portogallo e Creta, in Grecia.