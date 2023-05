Volare in idrovolante a Kitsilano e poi palante all'UBC Campus

La baia per tutti è sinonimo di attività a cielo aperto. Così, ogni giorno, lungo l'anello che dal ponte di Burrard Street Bridge conduce a quello di Cambie, sfiorando lo Science World British Colombia a forma sferoidale, o pedalando nell'immenso universo green di Stanley Park tra le lagune e abeti plurisecolari, ci si sente in una foresta canadese senza essere partiti dalla città. E anche uscendo dall'Acquarium, capisci che l'acqua, insieme al bosco, costituisce l'atro elemento imprescindibile di Vancouver: il modo migliore per incontrarli entrambi è salire su di uno dei tanti idrovolanti a otto posti a sedere che, decollando da Canada Place, il molo nel centro contemporaneo, portano ovunque si desideri, come un cable car nelle strade di Londra. Quindi si può anche scegliere di farsi lasciare a Kitsilano, dove c'è la spiaggia e tronchi sui quali sedersi disposti sulla sabbia: è un quartiere un po' indie e tanto gourmand, questo che affaccia sull'English Bay. E soprattutto è vicino a quell'UBC Campus dove viene o ritorna, a seconda dell'età che si ha, la voglia di studiare in questi edifici dalla silhouette hi tech, intervallati da musei universitari di livello internazionale: il Museo di Antropologia è celeberrimo per l'attenzione verso l'arte dei popoli nativi, eccelsi nell'intagliare e colorare altissimi totem, mentre al Beaty Biodiversity Museum si passeggia attorno a un scheletro integro di una balena. Se, invece, si è appassionati di alberi, allora sarà un privilegio varcare la soglia del Botanical Garden dell'UBC perché le piante lì si osservano da ogni prospettiva, anche dall'alto verso il basso camminando lungo le passerelle in acciaio sopraelevate.

Assolutamente hipster è l'area di Mount Pleasent, mentre pullula di traffici e saloni di te la zona di Chinatown. Invece i mattoncini caratterizzano le facciate dei palazzi nel quartiere brownstone di Gastown, in cui tutti indossano camicie larghe di flanella a quadretti, e si muovono su bici a scatto fisso e monopattino elettrico.



