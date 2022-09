Volare su Pestum durante il Festival Mongolfiere

Gli scorci del Cilento sono inconfondibili ed è ancora più bello vederli dall'alto. Questo sarà possibile durante il Festival delle Mongolfiere in programma da 24 settembre al 2 ottobre a Pestum. La location regala infatti un'esperienza unica in volo, soprattutto se fatta di prima mattina quando si alzano le prime luci. La presenza degli antichi templi greco-romani, fa di questo parco archeologico tra i più grandi al mondo, una delle maggiori attrazioni turistiche a livello mondiale. Proprio qui, volare a bordo di una mongolfiera rappresenta un'esperienza davvero suggestiva proprio per la varietà territoriale. Per un week end perfetto che unisca anima e corpo, l'Hotel Santa Caterina di Amalfi e le Ville della Marchesa offrono la certezza di un soggiorno indimenticabile e la possibilità di continuare a sognare.

