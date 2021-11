Volatilità, borse al tappeto, corsa ai beni rifugio: nel black friday la paura del cigno grigio

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Sui mercati sta andando in onda un film già visto. Volatilità alle stelle, Borse al tappeto e acquisti sui beni rifugio. Gli investitori si sono mossi nell’ultima giornata in modo armonico, senza lasciare spazio alle interpretazioni. L’incertezza sulla pericolosità della nuova variante sudafricana (alla quale non è stato dato ancora un nome e che per ora corrisponde al codice B.1.1.529) ha fatto rivivere i fantasmi del febbraio 2020, quando il Covid-19 si presentò come un autentico cigno nero. A ...