Voli aerei, Ryanair chiude il trimestre in utile per 170 milioni di euro

Ryanair chiude in utile il primo trimestre dell’anno finanziario iniziato il 1° aprile. La più grande compagnia aerea low cost d’Europa ha registrato nel periodo aprile-giugno 2022 un utile netto di 170 milioni di euro, rispetto a una perdita di 273 milioni di euro registrata nello stesso periodo del 2021. Il risultato supera le previsioni degli analisti, che stimavano i guadagni del periodo di 150 milioni di euro. Il titolo quotato alla Borsa di Dublino è in calo dell’1,36% dopo la pubblicazione dei dati trimestrali.

I passeggeri trasportati nel primo trimestre dell’anno fiscale sono stati 45.5 milioni +9% rispetto allo stesso periodo pre-Covid e per l’anno in corso prevede di trasportare 165 milioni di passeggeri superando il livello pre-Covid dell’11 per cento. Con l’entrata in flotta dei nuovi B 737 Max con più capacità di trasporto, la compagnia prevede entro il 2026 di trasportare 225 milioni di passeggeri: al momento in flotta sono presenti 73 B737-8200 Gamechanges su 210 ordinati da Ryanair. Con una maggiore capacità disponibile, nella summer del 2022 la compagnia low cost avrà una capacità di offerta del 115% rispetto allo stesso periodo pre-Covid.

In una nota di commento ai conti Ryanair ha spiegato che, rispetto al periodo pre-pandemia, le prenotazioni di voli continuano ad essere effettuate a ridosso della data di partenza, fenomeno che determina per la compagnia una «visibilità zero» sulla seconda metà dell’anno finanziario.

«La ripresa è fragile ed è molto soggetta a qualunque flusso di notizie su Covid e Ucraina», ha affermato in un’intervista il Chief Financial Officer Neil Sorahan, citando l’impatto della variante Omicron del Covid lo scorso Natale e l’invasione russa dell’Ucraina. L’aumento del costo del petrolio è un’altra variante che pesa sui risultati finanziari nonostante la compagnia ha coperto da aumenti di prezzo l’80% del costo del carburante e del 30% per il prossimo anno finanziario.

A causa delle incertezze sulla seconda parte dell’anno, la compagia sta aumentando la propria capacità oltre i livelli pre-Covid per raccogliere la forte domanda estiva, nel tentativo di conquistare nuove quote di mercato. Il vettore ha affermato di aver anche esteso i contratti di locazione dei jet Airbus SE A320 fino al 2028.