Voli cancellati, coincidenze perse o bagagli smarriti: ecco quando scatta il doppio risarcimento

La cancellazione di un volo, il ritardo prolungato o il negato imbarco danno diritto ai passeggeri di chiedere, a seconda dei casi, prestazioni indennitarie e di assistenza nella misura convenzionale ed uniforme stabilita dal Regolamento Ce n. 261/2004. Tali prestazioni potrebbero non compensare integralmente l’effettivo danno patito dal passeggero, specie per quel che attiene le componenti non patrimoniali dello stesso (disagi e patimenti correlati alle conseguenze del disservizio subito). Al ricorrere di tali ipotesi, il passeggero potrebbe invocare una più ampia tutela risarcitoria e richiedere alla compagnia un risarcimento “supplementare” (entro i limiti fissati dal diritto internazionale e dal diritto nazionale, dovendo infatti poter ottenere una compensazione integrale del danno subito; si veda in questo senso la sentenza della Corte di Giustizia Ue 13/10/2011, C-83/10).

Applicando tali principi la Suprema corte, con l’ordinanza n. 33276 del 29 novembre scorso, ha accolto il ricorso di un passeggero il quale, a causa della improvvisa cancellazione del volo, lamentava aver subito un danno non patrimoniale per non aver potuto assistere al funerale del padre.

Nel precedente giudizio di merito la domanda attorea era stata accolta nei limiti dell’indennizzo forfettario previsto dal regolamento europeo (600 euro), mentre nulla era stato riconosciuto a titolo di ristoro del danno morale asseritamente patito. In particolare la corte territoriale aveva respinto la domanda attorea sul presupposto che, anche ove il danneggiato avesse provato la improrogabilità delle esequie, in ogni caso il danno non patrimoniale accampato dall’ attore non avrebbe potuto esser risarcito, non integrando quei requisiti di serietà e gravità che dovrebbero connotare quel tipo di danno. Non solo: la cancellazione del volo non costituisce comunque un’ipotesi di reato a cui correlare il riconoscimento del danno morale come previsto dall’articolo 2059 del Codice civile.

I principi cardini in materia

La gravità dell’evento (mancata partecipazione alle esequie) ha in realtà fornito alla Suprema corte il destro per ricordare i principi cardine che regolano la materia e rammentare che perché possa essere riconosciuto il danno morale, occorre che venga leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione anche se il fatto (nel caso l’inadempimento del vettore aereo) non costituisca in astratto una ipotesi di reato, ma solo un illecito civile.

Naturalmente non ogni fatto della vita, che sia contro una corretta condotta da parte del responsabile determina oltre al danno patrimoniale, anche e sempre un danno morale. E’ necessario, per risarcire un danno non patrimoniale conseguente a un inadempimento, che l’interesse leso abbia una rilevanza costituzionale, che:

1) l’offesa sia grave;

2) che superi una minima soglia di tollerabilità propria dell’ordinaria convivenza civile;

3) che il danno subito non consti di un mero disagio o fastidio, ma abbia inciso in modo significativo sulla esistenza della vittima.

Famiglia tutelata dalla Costituzione

Nel caso di specie, conclude la Corte, il non aver partecipato alle esequie del genitore costituisce un danno rilevante anche sul piano della lesione di un bene tutelato, poiché la nostra Costituzione protegge, fra i diritti primari, la famiglia (articolo 29 e 30 Cost.), mentre il sentire comune eleva la partecipazione al funerale del genitore come uno dei momenti unici e irripetibili, tale da scandire la relazione familiare in una delle sue più rilevanti espressioni di aggregazione.