Voli, estate nel caos per chi viaggia in Europa: scioperi anche in agosto

Il mix di rivendicazioni sindacali e mancanza di staff nei maggiori hub aeroportuali europei promette di non far dormire sonni tranquilli ai viaggiatori in partenza nelle prossime settimane: sul primo fronte alcune compagnie hanno trovato intese per adeguamenti salariali, come Norwegian Air, che già a giugno ha concordato un incremento degli stipendi per i piloti pari al 3,7%, seguita a ruota dalla scandinava SAS. British Airways e KLM hanno trovato intese con il personale di terra. Altri fronti restano aperti, come dimostrano gli scioperi già in programma o paventati.

La situazione negli aeroporti

Più complicata la situazione negli aeroporti, dove alle rivendicazioni sindacali si somma la carenza di personale, dopo il biennio pandemico.

Gli scali parigini di Charles de Gaulle e Orly devono riempire un vuoto pari a 4000 posizioni, tra addetti alla sicurezza, alla manutenzione e al commercio aeroportuale. I sindacati denunciano il licenziamento di oltre 20mila dipendenti durante la pandemia.

L'hub tedesco di Francoforte, il più trafficato in Germania, ha riassunto circa mille dipendenti, un quarto di quelli licenziati nell'ultimo biennio. L'operatore Fraport prevede disagi fino all'autunno, a causa della mancanza di personale.

L'aeroporto olandese di Schipol infine ha concordato un aumento di 5,25 euro l'ora nei mesi estivi per 15mila lavoratori aeroportuali, per lo più addetti alle pulizie, ai bagagli e alla sicurezza.