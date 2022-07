Voli, estate da incubo: Klm e Lufthansa annunciano centinaia di cancellazioni

Entrambe le compagnie stanno cercando di far fronte alla domanda di biglietti al fine di alleviare la pressione sulle operazioni. Klm ha fatto sapere che «limiterà fortemente» le vendite di biglietti rimanenti sulle sue rotte Cityhopper ed europee per consentire ai clienti i cui voli sono stati cancellati di prenotare nuovamente.

Lufthansa vende i biglietti rimanenti per luglio per un minimo di 500 euro a tratta, il che significa che anche un viaggio di andata e ritorno in classe economica da Francoforte a Berlino ha un prezzo di 1.000 euro.

La mossa di KLM si aggiunge a un limite già significativo nelle vendite di biglietti da parte della compagnia aerea, dopo che l’hub di Schiphol ha adottato misure drastiche per limitare la capacità quest’estate a causa della carenza di personale di sicurezza.

Traffico aereo ancora sotto al 2019

Nella settimana dal 30 giugno al 6 luglio, la prima pienamente estiva, Eurocontrol (l’agenzia europea per il traffico aereo) ha registrato 30.770 voli giornalieri in media (+2% rispetto alla settimana precedente), il che equivale all’87% dei livelli del 2019 riferiti allo stesso periodo. Ryanair è stato l’operatore aereo più impegnato la scorsa settimana con 2.996 voli al giorno in media (+14% rispetto al 2019), seguito da easyJet (1.602, ovvero -15%), Turkish (1.519, ovvero +4%), Lufthansa (1.164, ovvero -27%), Air France (1.084 ovvero -19%), Wizz Air (778 ovvero +17%) e KLM (760 ovvero -19%). In generale il traffico aereo domestico in Europa segna un -10% rispetto al 2019, negli Usa è al -7%, in Cina è al -25%, in miglioramento, e in Medio Oriente è al +9%.

I rimborsi della pandemia

Buone notizie, intanto, su un altro fronte. La Commissione europea e le autorità nazionali per i consumatori hanno appena ricevuto la conferma da 16 grandi compagnie aeree europee del rimborso di oltre 500mila buoni volo che avevano imposto ai consumatori per i voli cancellati durante la pandemia di Covid-19. È il risultato del dialogo che la Commissione e la rete per la protezione dei consumatori hanno condotto nel 2021 per affrontare le conseguenze delle cancellazioni di voli massicce e senza precedenti verificatesi nelle prime fasi della pandemia.