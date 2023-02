Voli, mini risarcimento se il bagaglio è consegnato in ritardo al rientro a casa

I punti chiave Il tetto al risarcimento

Nessun danno da stress può essere risarcito per la consegna del bagaglio, dopo cinque giorni, se il viaggio è quello che ci riporta a casa. La compagnia aerea, in tal caso, si limita a restituire le spese affrontate per rimpiazzare i beni di prima necessità, rimasti nel bagaglio smarrito. E per dimostrare che il piccolo shopping di emergenza è dovuto alle borse non consegnate bastano gli scontrini senza ulteriori prove. La Cassazione, respinge così il ricorso del vettore, che pretendeva di non risarcire neppure 115 euro spesi per ricompare le creme o poco più, che non erano atterrate insieme alla proprietaria della valigia, al rientro da un viaggio da San Pietroburgo a Roma. Ad avviso della Compagnia, infatti, non c’era prova che gli esborsi - documentati dagli scontrini, corredati anche dalla testimonianza di un’amica della signora che aveva assistito allo shopping - fossero collegati alla mancata consegna del trolley. Per la Suprema corte invece è sufficiente. Più generoso con la passeggera era stato il giudice di pace, che aveva riconosciuto danno da stress e materiale: quantificando il tutto in 400 euro. Il Tribunale, escluso lo stress, aveva ridotto la cifra a 115 euro.

Il tetto al risarcimento

Diverso può essere l’ammontare del risarcimento se il bagaglio viene perso, distrutto, deteriorato o consegnato in ritardo, in un viaggio che ci porta verso una vacanza, o un appuntamento importante di lavoro. Occasioni in cui l’abito giusto e la disponibilità di alcuni oggetti possono fare la differenza. In ogni caso il tetto dell’indennità, previsto dalla Convenzione di Montreal (articolo 22) è contenuto entro i 1000 euro, come diritti speciali di prelievo per passeggero. Un limite fisso che può essere comunque sforato se il passeggero, quando consegna il bagaglio, fa una dichiarazione di interesse speciale, pagando una tassa supplementare.

In tal caso il vettore deve risarcire l’intera somma dichiarata a meno che non provi che questa era superiore all’interesse reale del passeggero alla consegna del bagaglio a destinazione