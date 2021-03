Voli, per Pasqua aumentano del 41% le partenze da Malpensa e Linate

I voli Covid- tested

Ma non si tratta dei voli «Covid tested» regolati dalle ordinanze del ministero della Sanità. Questi vengono fatti per ora solo su destinazioni intecontinentali, soprattutto da Fiumicino (per New York con Alitalia e per Atlanta con Delta), mentre il primo aprile partirà il primo volo di Delta da New York a Fiumicino. Il 2 aprile parte da New York il primo volo Covid-tested diretto a Malpensa, fatto da Delta.

Le destinazioni



Il 30 marzo è partito da Malpensa un volo di Wizz per Fuerteventura con 220 passeggeri. Scorrendo il sito di Malpensa si nota che mercoledì 31 marzo sono previsti 4 voli per la Spagna, uno di easyJet per Tenerife, uno di Vueling per Barcellona, uno di Air Europa per Madrid e un volo di Singapore Airlines per Barcellona. Sabato 3 aprile i voli per la Spagna da Malpensa quasi raddoppiano, sono 7. Di questi cinque sono diretti alle Baleari: due di Neos per Fuerteventura, due di Wizz (Furteventura e Tenerife), uno di easyJet per Tenerife. Infine uno di Air Europa per Madrid e uno di Vueling per Barcellona. Tra gli altri voli ce n’è uno di easyJet per Sharm El Sheikh e d. Tra il 31 marzo e il 3 aprile aumentano da 3 a 7 i voli verso altre destinazioni calde: da uno a due i voli di Tap per Lisbona, un volo di Turkish per istanbul entrambi i giorni, da uno a due i voli per Il Cairo (Egyptair, a cui si aggiunge Air Cairo il 3 aprile), solo il 3 aprile ci sono un volo per Atene di Aegean e uno per Tunisi di Tunisair.

Dal 31 marzo al 7 aprile previsti 139.600 passeggeri

Nella settimana dal 31 marzo al 7 aprile nei due aeroporti milanesi sono previsti 139.600 passeggeri, sommando partenze e arrivi. Di questi 88.000 a Malpensa e 51.600 a Linate. Data la scarsità di traffico è poco significativo fare paragoni. L’anno scorso di questi tempi, e anche nella settimana di Pasqua, c’era il lockdown. Per avere un dato abbastanza omogeneo abbiamo preso il traffico di febbraio 2021, in tutto il mese Malpensa ha avuto 202.608 passeggeri, Linate 142.529, secondo i dati pubblicati da Assaeroporti. In totale sono 345.137 passeggeri, pari in media a 12.326 al giorno.

Aumento del 41,6% rispetto a febbraio

La previsione di 139.600 passeggeri fra il 31 marzo e il 7 aprile corrisponde a una media di 17.450 passeggeri al giorno. Ci sarebbe quidi un incremento del 41,6% rispetto alla media di febbraio.

Crollo dell’81% rispetto a prima del Covid

Per avere un paragone con un periodo di traffico normale, pre-Covid, si può guardare al mese di marzo del 2019. Nel quale i due scali milanesi hanno avuto un totale di 2.828.069 passeggeri, pari a una media di 91.228 al giorno. Pertanto i 17.450 in media al giorno della settimana pasquale sono quasi l’81% in meno rispetto alla media di marzo pre-Covid. Se si facesse un raffronto co la settimana pasquale 2019, ma i dati ieri non erano disponibili, il crollo sarebbe ancora più marcato.