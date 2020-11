Voli, prove anti-Covid: dal tampone di Alitalia e Delta a Fiumicino al vaccino di Qantas I test rapidi in aeroporto si estendono ai voli Alitalia e Delta tra Roma e gli Usa, cade l’obbligo di quarantena. Test anche sulle tratte da Roma per la Germania. Sperimentazione di Lufthansa sulla Monaco-Amburgo di Gianni Dragoni

Anticipare la crescita di turismo e trasporti

I test rapidi in aeroporto si estendono ai voli Alitalia e Delta tra Roma e gli Usa, cade l’obbligo di quarantena. Test anche sulle tratte da Roma per la Germania. Sperimentazione di Lufthansa sulla Monaco-Amburgo

Tamponi rapidi in aeroporto prima del volo, passaporti sanitari digitali, vaccinazione obbligatoria per imbarcarsi, quando il vaccino sarà disponibile. Si moltiplicano le iniziative di compagnie e aeroporti per superare le quarantene e le restrizioni ai viaggi internazionali «che uccidono il trasporto aereo e mettono a rischio oltre 46 milioni di posti di lavoro», come dice il direttore generale della Iata, Alexandre de Juniac.

La rotta sperimentale Fiumicino-Linate

La soluzione più concreta ed efficace al momento è il tampone rapido in aeroporto fatto prima del volo, con il test antigenico che consente di avere il risultato entro 30 minuti. La prima iniziativa sperimentale è partita in Italia, sulla rotta Roma Fiumicino-Milano Linate il 16 settembre. Un’iniziativa di Aeroporti di Roma (AdR), gestore dello scalo, insieme ad Alitalia e alla Regione Lazio. Questi tamponi vengono fatti su due voli al giorno da Fiumicino a Linate , detti «Covid screened» o «Covid free». Dal 23 settembre i tamponi sono fatti anche nella direzione opposta, due volial giorno da Linate a Roma, con il sì della Regione Lombardia . I tamponi sono obbligatori e gratuiti. Solo chi risulta negativo può imbarcarsi. Secondo la Iata,questi controlli hanno scoperto lo 0,8% di passeggeri positivi, con il Coronavirus. «Una volta attuati, questi controlli sono molto sicuri», afferma Rafael Schvartzman, vicepresident di Iata per l’Europa.

Tampone esteso ai voli Alitalia e Delta da Roma agli Usa

I risultati di questi test sono stati positivi, ha detto Alitalia presentando i dati di settembre, anche se la maggioranza dei passeggeri vorrebbe che fossero più rapidi. AdR ha condotto trattative con diverse compagnie e autorità per estenderli ad altri voli, soprattutto gli intercontinentali che hanno sofferto di più il crollo del traffico. E, come anticipato dal Sole 24 Ore di oggi, AdR ha raggiunto un accordo con Alitalia e Delta Air Lines per fare i voli «Covid screened» tra Italia e Stati Uniti, con l’autorizzazione del governo italiano. I voli con i «corridoi puliti», come li ha definiti l’a.d. di AdR, Marco Troncone, partiranno prima di Natale, probabilmente tra il 15 e il 20 dicembre, sulla tratta Roma-New York Jfk con Alitalia (previste 3 frequenze la settimana) e sulla Atlanta-Roma con voli Delta (2 frequenze la settimana). I dati, non ancora ufficiali, sono confermati da fonti che conoscono il dossier. I passeggeri che arrivano dagli Usa dovranno rifare il tampone anche a Fiumicino, ma non dovranno più fare la quarantena fiduciaria in Italia come avviene ora. In alternativa al tampone in aeroporto prima del volo, sarà consentito un test molecolare (Pcr) fatto non più di 48 ore prima della partenza. L’aeroporto di Fiumicino sarà così il primo in Europa ad avere corridoi sanitari sicuri con voli «Covid tested» tra Roma e alcune destinazioni negli Usa.

Delta sposta il volo di New York ad Atlanta

Quando partirà il progetto Delta sospenderà il collegamento attuale New York-Roma, ma sposterà la destinazione americana ad Atlanta, il suo «hub», lo scalo principale che può raccogliere passeggeri anche da altre località degli Usa. L’iniziativa è stata autorizzata dai ministeri della Salute, dei Trasporti e degli Esteri italiani, per i passeggeri in arrivo a Fiumicino da New York Jfk, Newark e Atlanta. Tra Alitalia e Delta ci sono accordi commerciali di code sharing, ogni compagnia può vendere i voli dell’altra.

AdR vuole estendere le destinazioni

Nell’immediata l’a.d. di AdR, Marco Troncone, non si aspetta molti passeggeri sui primi voli intercontinentali «puliti». L’obiettivo del gestore di Fiumicino però è proiettato nel 2021, incrementare i passeggeri per la stagione estiva ed estendere in futuro questi «corridoi puliti» ad altri collegamenti.