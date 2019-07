Voli: i reclami per ritardi, overbooking e bagagli persi Rimborso della tratta rinunciata dopo cinque ore di attesa. E se la valigia viene smarrita il passeggero deve attendere almeno 21 giorni prima di avviare le procedure di risarcimento di Maurizio Di Rocco

La normativa comunitaria prevede vari profili di tutela del passeggero nel caso di disservizi del trasporto aereo, sia per lo smarrimento o la distruzione dei bagagli, sia per ritardi e cancellazioni, sia per i casi di cosiddetto «overbooking», disciplinando altresì le modalità con cui i viaggiatori si devono comportare per ottenere adeguata tutela.

Il bagaglio

Nel caso di distruzione o danneggiamento del bagaglio registrato (bagaglio da stiva), il passeggero, al momento dell’arrivo a destinazione e prima di lasciare l’area destinata alla riconsegna dei bagagli, dovrà aprire un rapporto di danneggiamento facendo constatare l’evento presso gli uffici «Lost and Found» presenti all’aeroporto di arrivo, compilando gli appositi moduli Pir (Property irregularity report); trascorsi sette giorni, lo stesso passeggero dovrà inviare la documentazione necessaria all’Ufficio relazioni clientela o Assistenza bagagli della compagnia aerea per l’avvio della pratica di risarcimento. In caso di smarrimento del bagaglio, invece, il passeggero dovrà attendere almeno ventuno giorni prima di poter dare avvio alle pratiche per il risarcimento dei danni, che potranno comprendere anche le spese sostenute a causa dello smarrimento, indipendentemente dall’eventuale rinvenimento del bagaglio. Il risarcimento potrà essere di 1.335 euro per bagaglio oppure di 17 euro per kg, a seconda che la compagnia aerea sia di un Paese aderente alla Convenzione di Montreal del 1999, ovvero alla Convenzione di Varsavia del 1929. In tutti i casi è fatta salva la possibilità di ottenere un risarcimento maggiore nel caso in cui il passeggero abbia dichiarato, al momento dell’imbarco, un valore superiore del contenuto del bagaglio registrato.

Tutela per ritardo del volo

Il passeggero ha anche diritto alla tutela per il ritardo del volo, in misura differente in ragione delle ore di ritardo. Ove questo sia superiore alle cinque ore, potrà rinunciare al volo senza dover pagare penali e ottenere il rimborso del biglietto (o parte di esso se già parzialmente utilizzato). Nel caso di ritardo inferiore alle cinque ore avrà, invece, il “diritto all’assistenza”, cioè a pasti, bevande, sistemazione in albergo e chiamate telefoniche, oltre ad una compensazione pecuniaria, variabile da 250 a 600 euro circa, a seconda delle tratte di volo. La compensazione non è dovuta per ritardi inferiori alle tre ore o determinati da caso fortuito o forza maggiore.