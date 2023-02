La Volkswagen ID.4 con 67.500 unità vendute nel 2022 (+ 23%) è un crossover a batteria che a seconda delle versioni, è previsto con un solo motore posteriore, come la trazione o o integrale 4x4 con uno all'avantreno e l'altro retrotreno. L'abitacolo è tecnologico con comandi tattili, cruscotto digitale, head-up display disponibile con realtà aumentata e spazioso: le batterie agli ioni di litio sono sotto il pavimento, che è piatto, a beneficio di chi siede al centro del divano. La qualità di alcune plastiche è impeccabile. Così come il vano bagagli che è ampio 543 litri la capacità minima dichiarata, 1575 litri la massima oltre che ricca è la dotazione di sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida: di serie sono offerti di serie a partire anche dal modello di base sia il cruise control adattativo che la frenata automatica d'emergenza, a cui si aggiunge il mantenimento della vettura all'interno della in corsia e il riconoscimento della segnaletica stradale.

