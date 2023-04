Volkswagen – 137.461 immatricolazioni

Volkswagen conquista la prima posizione tra i marchi più venduti in Europa a marzo 2023 grazie alle 137.461 immatricolazioni contro le 104.334 del 2022 e facendo registrare una crescita del 31,8%. Come market share, secondo l’analisi fatta da ACEA, Volkswagen ha raggiunto a marzo 2023 il 9,7% contro il 9,3% del 2022. Nel periodo gennaio-marzo è cresciuta del 24,4% passando da 269.594 a 334.026 immatricolazioni. Tra i modelli più venduti nella prima parte dell’anno non manca la Volkswagen T-Roc. Il MY22 della T-Roc si è rinnovato per rafforzare il suo grande successo. Il design esterno del crossover compatto Volkswagen è stato rivisto nei dettagli pur rimanendo invariato nel carattere, gli interni presentano una qualità superiore e la dotazione di serie è ora più ricca grazie a equipaggiamenti e tecnologie evolute. L'equipaggiamento di serie comprende, fra l'altro, fari a Led, strumentazione digitale Digital Cockpit e sistema modulare di infotainment Mib3 predisposto alla navigazione Ready2Discover con App-Connect wireless. Le principali novità nell'ambito dei sistemi di assistenza sono oltre all'ACC, il Lane Assist e l’assistente al parcheggio Park Assist di serie su tutta la gamma, nonché la possibilità di avere l’IQ.Drive Travel Assist con guida parzialmente automatizzata di livello 2. La gamma motori, 100% turbo, prevede propulsori benzina e Diesel in associazione a un cambio manuale a 6 rapporti o a un automatico doppia frizione DSG a 7 marce. Disponibile anche la versione con trazione integrale 4Motion in alternativa all'anteriore che caratterizza la gamma.

