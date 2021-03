Volkswagen accelera sulle piattaforme più standardizzate che fondono meccanica, hardware digitale e software

3' di lettura

In futuro, i veicoli e i servizi di tutti i marchi del gruppo Volkswagen saranno basati su basi tecniche standardizzate. La nuova strategia di piattaforma si basa su quattro elementi: hardware, software, batterie e ricarica, nonché servizi di mobilità. In tal modo il gogante di Wolsburg ridurrà le complessità, per fare leva sulle economie di scala e le sinergie tra i marchi così da accelerare la trasformazione del Gruppo che peraltro è già iniziata. Per garantire i necessari investimenti nelle future tecnologie, il gruppo Vw continuerà a concentrare su di esse il proprio core business aziendale, ma nello stesso tempo puntare a rafforzare anche le proprie basi finanziarie.

Porsche Taycan Cross Turismo

L'elettrificazione sta cambiando l'automobile

Herbert Diess, ceo del Gruppo Volkswagen in occasione della presentazione del bilancio 2020 lo ha spiegato così: “L'elettrificazione e la digitalizzazione stanno cambiando l'automobile più velocemente e in modo più radicale che mai. Le economie di scala saranno fondamentali per entrambe le questioni. L'evoluzione della nostra piattaforma ci metterà in una posizione ancora migliore per sfruttare il potenziale della nostra condivisione di Gruppo. Unendo i punti di forza di tutti i nostri marchi, saremo in grado di uniformare le nostre tecnologie ancora più velocemente e aumentare in misura ulteriore anche il numero di utenti che trarranno vantaggio dalle nostre nuove performance”.

Rete Enel X

L'evoluzione della MEB e le altre in arrivo

Con la Modular Electric Drive Toolkit (MEB), la famosa piattaforma per veicoli elettric , Volkswagen dispone già di una delle piattaforme completamente elettriche più efficienti del settore. Questa piattaforma viene ora ampliata in tutto il mondo con la produzione in Europa, Cina e Stati Uniti. Entro il 2022, 27 modelli basati su MEB saranno offerti da tutti i marchi del Gruppo. Inoltre, già dal prossimo anno, offriremo i primi veicoli basati sulla Premium Platform Electric (PPE), con autonomia più elevata e tempi di ricarica più brevi. Entro la metà del decennio, il Gruppo intende sviluppare la Scalable Systems Platform (SSP), l'ulteriore evoluzione della piattaforma per veicoli completamente elettrici, digitali oltre che modificabili, su cui progettare e realizzate i modelli di tutti i marchi e in tutti i segmenti.

Connettività e software di bordo

Per quanto riguarda la connettività e il software di bordo, Volkswagen punta nei prossimi anni ad ottenere ulteriore effetti delle sinergie tra i marchi. Tutto questo sarà basato sul sistema operativo VW.OS fornito da Car.Software-Org. inaugurato nel 2020. La versione 1.2 è prevista per il PPE. La versione 2.0 verrà successivamente destinata a tutto il gruppo con il provider di servizi condivisi. A quel punto, la quota interna dello sviluppo di software per auto è destinata a salire dall'attuale 10% al 60%. Car.Software-Org. sta sviluppando le basi tecniche per la guida autonoma, con dei modelli di business che saranno basati sui maggior numero di dati raccolti e su dei nuovi servizi di mobilità.

La strategia per le nuove batteria e le ricarica

Inoltre Volkswagen sta anche perseguendo una strategia di piattaforma per batterie e ricarica: a partire dal 2023, infatti, il Gruppo introdurrà una cella unificata da espandere in tutto il mondo. Entro il 2030, la cella unificata verrà installata in circa l'80% di tutti i veicoli elettrici di tutti i marchi del Gruppo. Verrà così ridotto il costo delle celle della batteria in una percentuale fino al 50% per le auto entry-level e fino al 30% nei segmenti più di volume.