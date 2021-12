Volkswagen Amarok, la nuova generazione arriverà nel 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sviluppato da team dislocati in Europa e Australia, in futuro il nuovo Volkswagen Amarok sarà prodotto in Sudafrica. Il pick-up premium di Volkswagen Veicoli Commerciali farà il suo debutto nel 2022 e sarà subito disponibile su ordinazione nei primi mercati. Che si tratti semplicemente di guidare su terreni sconnessi come nei cantieri o su sentieri accidentati, i punti forti del nuovo Amarok sono la versatilità e le capacità off-road. Il nuovo Amarok non solo ha un aspetto completamente nuovo dentro e fuori, ma in futuro avrà a bordo anche una tecnologia ancora più avanzata che sarà utile non solo quando verrà utilizzato come strumento di lavoro.

Giunto alla terza generazione - nell’ultimo decennio ne sono stati venduti in tutto il mondo più di 800.000 - il nuovo veicolo dispone di un numero significativamente maggiore di ADAS e di sistemi di connettività. Dal 2022 l’Amarok porterà innovazioni mai viste prima in questo segmento. L’Amarok di VW Veicoli Commerciali è in produzione di serie dal 2010; in precedenza veniva prodotto ad Hannover e continuerà ad essere costruito a Pacheco, in Argentina. La nuova versione sarà costruita in futuro nella città di Silverton, in Sudafrica. In Europa sarà possibile ordinare il nuovo Amarok dalla fine del 2022.