Volkswagen annuncia l’integrazione di ChatGPT nelle sue auto

Volkswagen ha annunciato, durante il CES 2024 in svolgimento a Las Vegas, l’introduzione di un assistente conversazionale basato sull’intelligenza artificiale (AI) nei suoi modelli dotati dell’assistente vocale IDA . Il colosso automobilistico tedesco, seguendo le orme di Mercedes-Benz, si tuffa quindi nel mondo di ChatGPT, una creazione di OpenAI, che si distingue come uno dei chatbot più avanzati nell’attuale scenario tecnologico, promettendo di cambiare l’interazione veicolo-conducente.

A partire dal secondo trimestre di quest’anno, l’Europa vedrà il debutto del chatbot basato sull’intelligenza artificiale, sviluppato in collaborazione con la società di software Cerence e basato sul prodotto Chat Pro. Modelli tra cui ID.7, ID.4, ID.5, ID EVs .3, oltre Tiguan, Passat e anche la nuova Golf, (che sarà svelata nelle prossime settimane) saranno i primi veicoli del colosso tedesco a offrire questa esperienza.

Gli automobilisti potranno quindi contare sul chatbot AI per ricercare contenuti in modo dinamico tenendo sempre le mani ben salde sul volante. Al lancio della funzionalità, i possessori di un veicolo Volkswagen abilitato continueranno a interagire con l’assistente vocale IDA, attivabile tramite il comando vocale “Ciao IDA” o il pulsante presente sul volante. Volkswagen sottolinea che ChatGPT non ottiene l’accesso a nessun dato del veicolo. Le domande e le risposte vengono cancellate immediatamente per garantire il

massimo livello possibile di protezione dei dati.