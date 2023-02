Volkswagen, arrivano nuove auto elettriche e aumenta l’occupazione nella fabbrica di Wolfsburg

Il B-suv si inserirà in un settore in rapida crescita

Il più strategico dei due sarà naturalmente il suv compatto visto che andrà ad inserirsi in un settore in crescita. La ID.4 è attualmente il suv elettrico più piccolo del brand Vw condividendo la stessa piattaforma Meb con la ID.3 ma il suo ingombro è significativamente maggiore rispetto alla versione hatchback. Se ne saprà probabilmente di più in occasione della conferenza annuale di bilancio 2022 che è già stata programmata per il 14 di marzo sempre a Wolfsburg.

La piattaforma Meb sarà sostituita dalla SSP

L'obiettivo di Volkswagen è di disporre entro la fine del 2026 del più ampio portafoglio di modelli elettrici nell'industria automobilistica mondiale. Quanto alla piattaforma Meb che nel frattempo ha fatto progressi significativi sia in termini di autonomia, ma anche di prestazioni e di funzioni uscirà di scena alla fine di questo decennio e sarà sostituita dalla nuova architettura SSP su cui si baseranno tutti i nuovi modelli a batteria già programmati nell'intero gruppo Volkswagen.

A maggio debutterà la Touareg ristilizzata

Il suv di punta di Wolfsburg si ripresenterà aggiornato sia nello stile che nella tecnologia di guida. E’ stata la stessa Casa ad anticiparre le immagine ufficiali degli ultimi test in programma. La Touareg delle foto camuffate è la versione R, il top di gamma, ma parte delle modifiche sono destinate anche akl resto della gamma. Tra le novità già visibili c’è il frontale ridisegnato con le prese d’aria di forma più regolare, i nuovi fari Matrix e la striscia che attraversa la calandra.

Un pieno di tecnologia in arrivo per il suv

A livello tecnologico, la nuova Touareg potrà contare su un avanzato sensore per il controllo della stabilità, oltre ad un sistema anti-rollio attivo per migliorare la dinamica di marcia, delle sospensioni ad aria e delle ruote posteriori sterzanti. A giudicare dalla prime immagini gli interni dovrebbero essere rismasti sostanzialmente invariati. L’abitacolo della nuova Touareg dispone sempre dei due display da 12 pollici o da 15 pollici quello relativo all’Innovation Cockpit di Vw.

Confermata trazione integrale, arrivano le plug-in?

Per le motorizzazioni della nuova Touareg, Volkswagen non ha modificato le varianti termiche e in particolare le diesel le sole previste per l’Italia. Ci sono poi le plug-in la eHybrid da 381 cv e 600 Nm e la R eHybrid da 456 cv e 702 Nm che ora hanno una batteria da 14,3 kWh per 50 km in modalità elettrica. Da definire se arriveranno in Italia. Infine la nuova Touareg continuerà ad essere proposta sia con la trazione integrale che con la trasmissione automatica ad 8 rapporti.