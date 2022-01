Volkswagen Artemis, Porsche si ritira dal progetto dell’elettrica a guida automizzata

Ascolta la versione audio dell'articolo

Porsche si ritira dal progetto Artemis, che avrebbe dovuto dare vita a una nuova ammiraglia elettrica sviluppata insieme ai brand Audi e Bentley all’interno del gruppo Volkswagen. La cui produzione sarebbe avvenuta nell'impianto Volkswagen Commercial Vehicles di Hannover. A causa del ritiro, Porsche dovrà pagare un compenso di circa 100 milioni di euro quale risarcimento alla divisione di furgoni commerciali leggeri del Gruppo. Le tre lussuose auto elettriche facevano parte del progetto Artemis di Audi, che sta creando nuove tecnologie per EV a guida altamente automatizzata. I dirigenti Porsche hanno però ritenuto che il marchio, la cui base di clienti è principalmente composta da acquirenti che cercano alte prestazioni, non abbia bisogno delle funzioni avanzate di guida autonoma che il progetto Artemis avrebbe introdotto. Da qui le pressioni sul gruppo affinché la sua versione venga costruita in uno stabilimento Porsche e il conseguente ritiro dal progetto. A dare l’anticipazione, alcune fonti aziendali al media tedesco

Automobilwoche, secondo il quale ora Porsche costruirà la sua ammiraglia elettrica, conosciuta internamente come K1, nel suo stabilimento di Lipsia, in Germania, a partire dal 2026. Il nuovo modello non sarà quindi basato sulla “piattaforma” Artemis di Audi, ma utilizzerà l’architettura Premium Platform Electric sviluppata congiuntamente da Porsche con la Casa di Ingolstadt. La piattaforma è stata ulteriormente sviluppata da Porsche per supportare l’imminente versione completamente elettrica del suv Macan e una Panamera elettrica prevista per il 2024 o al più tardi nel 2025.