Volkswagen: l'auto perfetta anche per restare in garage

Perfetta anche per stare in garage. Volkswagen richiama tutti gli utenti a restare a casa. Il messaggio è molto ironico ma descrive bene l'imperativo da seguire ora: evitare gli spostamenti. Le auto della casa di Wolfsburg sono note per aver diffuso la mobilità di massa ma ora la mobilità deve fermarsi per affrontare il nemico invisibile: il Coronavirus.