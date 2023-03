Volkswagen, batterie in America? Arriva il chiarimento da Schmall

Ascolta la versione audio dell'articolo

La fuga dall’Europa è un malinteso scaturito dall’avere reso noto di aspettare la risposta della Commissione europea al massiccio programma di incentivi e crediti d’imposta made in America. Volkswagen intende ancora portare a termine i suoi piani per 6 fabbriche di batterie in Europa per 240 gigawattora di capacità di produzione di celle nel Vecchio Continente. Allo stesso tempo si aspetta una domanda compresa tra 60 e 100 gigawattora di capacità in Nord America. Queste le dichiarazioni, rilanciate da Reuters alla vigilia della conferenza annuale del gruppo tedesco, del responsabile tecnologico (e membro del consiglio di amministrazione), Thomas Schmall.



Schmall aveva riferito sul suo profilo LinkedIn dell’incontro del 3 marzo con tre commissari dell’Unione, Maroš Šefčovič, Margrethe Vestager e Thierry Breton. Ne era scaturito un caso, dal momento che il senso era che il gruppo Volkswagen guardasse con interesse alle opportunità offerte dall’Inflation Reduction Act (IRA) di Biden, che per una sola gigafactory avrebbe garantito vantaggi per 10 miliardi. Ma oggi il presidente del board di PowerCo, la controllata di Vw che produrrà batterie per il gruppo ha corretto la rotta: «È stato un malinteso che gli annunci di nuovi stabilimenti in Nord America significassero che la casa automobilistica avrebbe fatto di meno in Europa», ha assicurato Schmall, aggiungendo che il primo produttore automobilistico europeo stava semplicemente aspettando di vedere cosa l’Europa avesse da offrire come risposta all’IRA.

«Prevediamo che la domanda negli Usa sarà di 60-100 gigawattora e che la produzione locale di veicoli elettrici richiede probabilmente la produzione locale di celle», ha detto ancora Schmall della domanda di batterie in Nord America, senza fornire maggiori dettagli sui piani. Inoltre, Volkswagen non ha bisogno di iniziare la costruzione di un nuovo stabilimento in Europa fino al 2025, ha affermato Schmall. In questo momento è in fase di realizzazione la prima gigafactoy in Bassa Sassonia, a Salzgitter. Mentre è stato acquisito il terreno per il secondo impianto programmato in Europa, nei pressi di Valencia. L’avvio della produzione a Salzgitter è fissato nel 2025 e a regime l’impianto sarà in grado di produrre batterie per una capacità annua di 40 GWh, sufficienti per mezzo milione di veicoli elettrici.