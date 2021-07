Volkswagen Caddy 770 unità

Il nuovo Volkswagen Caddy si è aggiornato a 360 gradi. A livello estetico, il passaggio alla piattaforma Mqb risulta immediatamente evidente in seguito all'allungamento del passo da 2.682 a 2.755 mm e, di conseguenza, alle proporzioni in stile più dinamico del nuovo Caddy. I designer hanno sfruttato i vantaggi offerti dalla nuova piattaforma tecnica per realizzare su questa base una carrozzeria completamente ridisegnata con una personalità più carismatica che mai. Per quanto riguarda la tecnica e gli equipaggiamenti, gli esterni del Caddy, che offre una capienza massima di sette posti, sono caratterizzati da numerose dotazioni inedite, che comprendono un tetto panoramico particolarmente ampio con una superficie vetrata di 1,4 m2 (disponibile, come già anticipato, anche per il Caddy California) che si estende sopra la prima e la seconda fila di sedili, nonché i dispositivi elettrici per le porte scorrevoli e il portellone. Un'ulteriore novità è costituita dai cerchi in lega leggera da 16, 17 e, per la prima volta, anche da 18 pollici nonché – di serie per la versione top di gamma Style – dai nuovi fari a LED e dai gruppi ottici posteriori a Led. Per la prima volta a bordo troviamo il sistema di chiusura e avviamento automatici Keyless Access. Inoltre con il Keyless Access / Advanced, è sufficiente che uno degli utenti del Caddy si avvicini alla vettura con la chiave in tasca per sbloccare eventualmente la chiusura centralizzata anche senza la necessità di toccare una delle maniglie delle porte. Il sistema di nuovo sviluppo è protetto da un livello di sicurezza all'avanguardia.

Per saperne di più clicca sul listino

http://listino.motori24.ilsole24ore.com/auto-prezzi/volkswagen/



