Volkswagen Caddy, il nuovo multispazio è basato su Golf 8

Un primato quello del Caddy di modello più venduto nel suo settore che sa tanto di canto del cigno visto che da ottobre arriverà la quinta generazione nelle varianti sempre vettura, ma anche commerciale destinata a rivoluzionarla non solo nell'aspetto, ma anche nei contenuti visto che è più lungo di 9 cm e più largo di 6 e verrà offerto anche nella versione a sette posti. Non mancherà all'interno una plancia ispirata alla Golf 8. Con queste novità si presume che il Caddy possa dare più filo da torcere a modelli come il Peugeot Rifter o il Citroen Berlingo che si dividono le quote più alte nel primo semestre 2020.