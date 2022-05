Volkswagen Caddy, più stile con il progetto dello Ied di Torino

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il Caddy Volkswagen unisce alla versatilità, allo spazio e alla missione di veicolo commerciale, un tocco di stile grazie al progetto Caddy Collection. L'idea è nata dalla volontà dell'azienda Rangoni & Affini, punto di riferimento per la distribuzione e l'assistenza di veicoli commerciali e truck in Lombardia e Veneto, che si è affidata per lo sviluppo e la messa terra allo IED, l'Istituto Europeo di Design.



I giovani creativi hanno avuto la possibilità di lavorare sull'iniziativa come gruppo interdisciplinare, all'interno del quale ciascuno ha messo in pratica la propria esperienza e le nozioni teoriche del proprio corso di studi. La sede di Milano ha messo in campo gli studenti dei corsi triennali in Graphic Design, Illustrazione e Animazione e Product Design; quella di Torino ha dato l'opportunità agli alunni dal Master in Transportation Design. L'obiettivo era realizzare tre mezzi con un carattere deciso, destinati a tre tipologie di utenti differenti; il risultato è stato Caddy Flow with Malibu, Caddy Adventure e Caddy Dolce 50's, tre linee stilistiche applicate agli interni e agli esterni del Caddy.



Loading...

La versione Adventure è dedicata agli avventurieri amanti della natura. I dettagli tecnici; i colori, dall'arancione dominante al verde; rivestimenti dei sedili e delle portiere con materiale resistente; le specifiche della livrea e alcuni elementi materici sono le caratteristiche adottate dal gruppo di lavoro.



Il Caddy Flow With Malibu si distingue per l'utilizzo della vernice opaca metallizzata bicolore, il bianco lattiginoso, i due toni diversi di verde. Questa versione è ispirata a persone che fanno della leggerezza e della voglia di vivere pienamente la propria filosofia. Il linguaggio stilistico non lascia spazio alle smentite: un inno alla vita e allo stile contemporaneo. Infine, un omaggio agli anni Cinquanta e alla Dolce vita con il Caddy Dolce 50's. In questo caso è predominante una certa eleganza a partire dall'utilizzo dei colori tenui come il nocciola, il turchese e il panna.