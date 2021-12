Vw, Diess perde la Cina ma si tiene software e strategia. Piano da 159 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il ceo Herbert Diess resta al suo posto ma Volkswagen, per ritrovare la pace interna (o almeno una tregua), ricalibra gli equilibri del top management dando un ruolo fondamentale, lo sviluppo in Cina, all’attuale ceo del brand, il 53enne Ralf Brandstätter, e facendo concentrare Diess sullo sviluppo del software. Il consiglio di amministrazione del gruppo sarà riorganizzato «per rendere l’azienda ancora più efficace nell’affrontare le sfide degli anni a venire», si legge nel comunicato del gruppo tedesco. Le decisioni sono state prese durante una attesa riunione del Consiglio di sorveglianza.

Il mercato (titoli in calo attorno all’1%) ha accolto tiepidamente il valzer delle poltrone e le notizie sul piano di investimenti da 159 miliardi, di cui 89 in nuove tecnologie (in 5 anni) che comprende l’elettrificazione di otto nuove fabbriche in Europa dalle due attuali. Il gruppo ha confermato l’obiettivo per il 2021 di un margine operativo che dovrebbe assestarsi nella parte alta della forchetta del 6–7,5%. La concorrenza, in particolare Bmw e Mercedes-Benz, ha saputo fare di meglio. Le consegne dovrebbero essere confermate a circa 9 milioni di veicoli, mentre il flusso di cassa netto rettificato dovrebbe raggiungere i 15 miliardi. L’obiettivo strategico per il 2025-26 è un ritorno operativo sulle vendite compreso tra l’8 e il 9%.

«Con le delibere adottate oggi - ha comunque sostenuto il presidente del consiglio di sorveglianza, Hans Dieter Pötsch - rendiamo più forte il consiglio di amministrazione. Allo stesso tempo, vengono rafforzate tutte le aree di importanza strategica con l’obiettivo principale di avere le persone giuste nei posti giusti. Ciò conferisce al consiglio di amministrazione del gruppo ancora più potere per affrontare con successo i compiti strategici degli anni a venire».

Il valzer delle poltrone

Più in dettaglio, l’attuale presidente del consiglio di amministrazione, il 63enne Diess, resterà tale e assumerà la responsabilità della divisione software per autoveicoli, Cariad, prendendo il posto del ceo di Audi, Markus Duesmann, all’inizio del 2022. Brandstätter entrerà anche nel board of management. Il capo di Skoda, Thomas Schäfer, prenderà il posto di Brandstätter (dopo una fase in cui, dal 1 aprile, sarà Coo) alla guida del marchio Vw dal 1 agosto 2022, quando entrerà a fare parte del Cda. Diess si dedicherà anche alla strategia, con la responsabilità sui marchi Volume Brand Group (Vw, veicoli commerciali Vw, Seat, Skoda e Cupra). Pötsch ha negato che queste mosse siano state mirate a limitare o ridimensionare i poteri del ceo, rinnovato la scorsa estate fino al 2025 e finito sul banco degli imputati, soprattutto per volontà del sindacato, negli ultimi mesi. «Mi sento rafforzato con le mie nuove responsabilità», ha dichiarato invece Diess in conferenza stampa, facendo riferimento proprio al nuovo incarico relativo alla divisione software.

Sindacato soddisfatto dall’accordo

«Ora Volkswagen - ha commentato il presidente del consiglio di fabbrica e componente del consiglio di sorveglianza, Daniela Cavallo, che in queste settimane è stata tra i più aspri critici della gestione Diess, soprattutto per la scarsa chiarezza sul futuro della sede di Wolfsburg e sui posti di lavoro della metà dei 60mila dipendenti, ma anche sulla gestione dell’emergenza microchip che ha fermato le fabbriche e tagliato la produzione - sarà in grado non solo di parlare di futuro ma di metterlo in azione, garantendo i dipendenti, senza i quali non potrebbe esserci sviluppo. E il progetto Trinity sarà certamente basato a Wolfsburg che resterà il cuore del nostro gruppo. Quanto alla crisi dei semiconduttori, ci aspettano mesi difficili ma oggi siamo meno preoccupati perché abbiamo un piano sostenibile». Sulle polemiche Cavallo ha tagliato corto: «Non sono interessata alle dispute o a leggerne. Abbiamo tante sfide davanti e di dobbiamo concentrare su quelle», ha detto, aggiungendo che «è normale e sarà normale avere opinioni diverse».