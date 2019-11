Volkswagen ci crede: all’auto elettrica il 40% degli investimenti Sessanta miliardi di euro entro il 2024 per sviluppare l’auto del futuro. La nuova cifra annunciata oggi è superiore di 16 miliardi rispetto a quella indicata lo scorso anno. Di questi soldi il 40% andrà allo sviluppo dei modelli elettrici, il 40% del totale e il 10% in più rispetto al previsto di Alberto Annicchiarico

Volkswagen tira diritto, nonostante i chiari di luna sull’industria globale dell’auto. Le grandi case mondiali sono alle prese con i costi della rivoluzione elettrica (imposta dalla politica e non dal mercato) e della guida autonoma. Centinaia di miliardi di investimenti complessivi che nei prossimi anni renderanno un’impresa fare margini e distribuire dividendi. Proprio ieri la rivale tedesca sul fronte della auto premium, Daimler, ha dovuto ammettere che i margini dei prossimi due anni saranno seriamente limitati dalla convergenza dei costi e di dati di vendita non brillanti.

Il gruppo automobilistico tedesco, primo costruttore mondiale con oltre 10 milioni di veicoli venduti all’anno attraverso i suoi 12 brand, ha annunciato che investirà 60 miliardi di euro entro il 2024 per sviluppare l’auto del futuro. La nuova cifra è superiore di 16 miliardi rispetto a quella indicata lo scorso anno e alla conferenza annuale di quest’anno: 33 di questi miliardi saranno dedicati esclusivamente alle auto a propulsore elettrico.

La percentuale di investimenti dedicati a queste auto salirà dunque dal 30% indicato lo scorso anno al 40%. Probabilmente a Wolfsburg sono sicuri che dopo un avvio poco entusiasmante del mercato dell’elettrico, che si traduce in volumi non in grado di supportare i costi degli investimenti, i clienti sceglieranno sempre di più le auto elettriche. Tra l’altro nel 2020 esordirà la prima “piccola” di Vw, la ID.3, costo sui 30mila euro, una sfida che a Wolfsburg non vogliono perdere.

In Germania, per dare una mano all’industria, il governo di Angela Merkel ha dato di recente il via libera ad una serie di interventi che prevedono innanzitutto la concessione di incentivi per coloro che acquisteranno vetture elettriche che costano meno di 40mila euro, ma anche una maggiore presenza di strutture di ricarica e un aumento del prezzo del carburante. Il pacchetto prevede un investimento complessivo monstre di circa 100 miliardi di euro, di cui 54 miliardi dovranno essere stanziati entro il 2023.



La Volkswagen, intanto, rimane in carreggiata per raggiungere gli obiettivi fissati per il 2019, ha commentato il ceo Herbert Diess dopo una riunione del consiglio di amministrazione. «Pur in un difficile contesto di mercato globale - ha detto - siamo sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi per il 2019 grazie all'attrattività dei nostri prodotti e al lavoro dei nostri dipendenti». In termini di consegne, il gruppo Volkswagen punta a conseguire una prestazione analoga a un anno fa mentre il margine operativo rettificato dovrebbe essere compreso tra il 6,5 e il 7,5 per cento.